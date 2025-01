OJK explica as razões para limitar os requisitos de idade e salário para usuários do Paylater

Jacarta – A Autoridade de Serviços Financeiros, OJK, está a preparar regulamentos sobre requisitos de idade e salário para os utilizadores. Compre agora e pague depois ou BNPL também conhecido como paylater. É importante criar esta regra para proteger as pessoas das armadilhas da dívida.

Agusman, diretor executivo de Supervisão de Instituições Financeiras, Empresas de Capital de Risco, Instituições de Microfinanças e Outras Instituições de Serviços Financeiros (KE PVML), disse que através deste regulamento, a OJK também pretende aumentar o desenvolvimento e fortalecimento da indústria de empresas financeiras.

“Reforço das regras relativas aos limites de idade e rendimentos dos devedores do regime Compre agora e pague depois “pela Sociedade Financiadora (PP BNPL), realizada com o objetivo de reforçar a proteção dos consumidores e da comunidade”, afirmou Agusman no seu comunicado, citado no sábado, 11 de janeiro de 2025.

“Além de antecipar o potencial de armadilhas da dívida (armadilha da dívida) para usuários do PP BNPL, que não possuem conhecimentos financeiros suficientes”, afirmou.

Detalhou que foi registado que o montante total do financiamento do PP BNPL em novembro de 2024 aumentou 61,90 por cento. ano após ano (anual) para IDR 8,59 trilhões, com NPF duro o que equivale a 2,92 por cento. Isto é suportado na base. brinco O PP BNPL ainda é relativamente pequeno.

“Espera-se que o desempenho do PP BNPL continue a melhorar, juntamente com o desenvolvimento de uma economia de base digital”, afirmou.

Sabe-se que anteriormente, através de comunicado oficial datado de 31 de dezembro de 2024, o OJK informou que está atualmente a elaborar um regulamento sobre o regime BNPL para Sociedades Financeiras (PP BNPL). O princípio deste regulamento inclui o financiamento PP BNPL que só é concedido a clientes/devedores maiores de 18 anos, ou casados, e com rendimento mínimo de IDR 3.000.000,00 por mês.

A obrigação de cumprimento dos requisitos/critérios do cliente/devedor em causa aplica-se efetivamente à aquisição de novos clientes/devedores e/ou à prorrogação do financiamento PP BNPL, até 1 de janeiro de 2027.

Além disso, as empresas financeiras que realizam atividades de BNPL devem notificar os clientes/devedores sobre a necessidade de ter cautela ao utilizar o BNPL, incluindo o registo das transações dos devedores no Sistema de Serviços de Informação Financeira (SLIK).