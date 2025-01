OJK revoga oficialmente licença comercial da PT Sarana Riau Ventura

Jacarta – A Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) revogou oficialmente a licença comercial da PT Sarana Riau Ventura (PT SRV), localizada em Pekanbaru, província de Riau. Esta revogação foi efectuada porque a PT SRV não conseguiu cumprir as disposições relativas ao património mínimo.

O Chefe Interino do Departamento de Alfabetização, Inclusão Financeira e Comunicação, M. Ismail Riyadi, disse que esta revogação foi determinada pelo Decreto do Conselho de Comissários do OJK Número KEP-1/D.06/2025 de 16 de janeiro de 2025.

“Esta revogação é feita tendo em conta que a PT SRV não pode cumprir as disposições relativas ao património mínimo até ao final do período sancionatório de congelamento da atividade empresarial”, afirmou Ismail no comunicado datado de segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

Antes da decisão clara de Ismail de revogar a licença comercial, a PT SRV tinha sido sujeita a sanções administrativas sob a forma de congelamento de atividades comerciais por violações das disposições de capital mínimo.



A OJK explicou ainda que concedeu tempo suficiente à PT SRV para implementar medidas estratégicas para cumprir os requisitos mínimos de capital estabelecidos no plano de compliance.

“No entanto, até ao prazo acordado não houve resolução do problema relativo ao cumprimento das disposições de património mínimo”, explicou.

Ismail disse que a revogação da licença comercial da PT SRV foi efectuada no contexto da implementação consistente e firme das disposições legais e regulamentares para criar uma indústria de capital de risco saudável e confiável e proteger os consumidores.

Sublinhou que com a revogação do alvará de funcionamento em causa, a PT SRV fica proibida de exercer atividades comerciais no domínio das sociedades de capital de risco e deve cumprir os seus direitos e obrigações de acordo com as disposições legais aplicáveis.

Ismail explicou que neste caso a PT SRV deverá resolver os direitos e obrigações dos devedores, credores ou outras partes. Em seguida, realizar uma assembleia geral de acionistas no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data da revogação do alvará de funcionamento para decidir sobre a dissolução da PT SRV e constituir uma Equipa de Liquidação.

Em seguida, forneça informações claras aos devedores, credores ou outras partes interessadas sobre o mecanismo de resolução de direitos e obrigações. Dispor de um centro de informação e reclamações de clientes dentro da empresa, e cumprir outras obrigações de acordo com as disposições legais.

“Além disso, a PT SRV está proibida de usar as palavras venture ou sharia venture em seu nome”, acrescentou.