Ojol exige um THR, Grab Indonésia discute Bhr

Yakarta, vivo – Grab Indonésia abre votos sobre a demonstração de um motorista de táxi de motocicleta (OJOL) que requer a obtenção de uma tarefa de férias (THR). Grab disse que, nesse momento, seu partido estava coordenando com as partes interessadas, para que os parceiros de condução recebessem assistência de férias (BHR).

Leia também: Ojol linhas Atos de demonstração pedindo thr, espancado pelos cidadãos nas redes sociais

Chefe de Assuntos Públicos TEB Indonésia, Tirza Munusamy, disse que seu partido entendeu que o Eid Al -Fitr foi um momento muito importante para a maioria das pessoas indonésias, incluindo parceiros de motorista.

“Atualmente, continuamos a coordenar constantemente com as partes interessadas, incluindo o fornecimento das informações necessárias como uma discussão do discurso para fornecer assistência de férias (BHR) para o motorista”, disse Tirza quando entrou em contato com VIVA Terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: O vice -ministro de Wamenaker enfatiza o motorista de Ojol para obter um THR, a forma de dinheiro

Tirza espera que o governo possa criar uma política mais equilibrada ao considerar o impacto a longo prazo no setor.

 Ojek Driver Online (OJOL) OJEK

Leia também: O valor do Economista Ojol Ojol deve envolver três partes interessadas

“Esperamos que o governo possa criar uma política mais equilibrada ao considerar o impacto a longo prazo na indústria, economia informal e crescimento econômico geral da Indonésia”, explicou.

Tirza explicou que até agora a Curb realizou várias iniciativas com benefícios de longo prazo para apoiar o parceiro do motorista, incluindo Grabbenefits, a saber, o fornecimento de vários benefícios, como pacotes de alimentos, OK Descontos para manutenção de veículos e proteção de seguro.

Em seguida, os fundos de compensação, a saber, na forma de assistência para famílias que enfrentam situações difíceis. Registros, que é um programa de bolsas de estudos para crianças, secundárias, secundárias, níveis terciários.

Depois, há um esquema de incentivo e bônus, que é uma oportunidade para os parceiros aumentarem a renda, especialmente durante a celebração do grande dia. Oportunidades comerciais e desenvolvimento de habilidades, para facilitar o registro de proteção social para parceiros.

Anteriormente, o vice -ministro do Trabalho (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan ou Noel, enfatizou que o motorista de táxi de motocicleta on -line (OJOL) receberia uma tarefa de férias (THR) este ano.

No entanto, Immanuel não foi capaz de confirmar em detalhes a fórmula para dar thr pelo motorista Ojol Porque, a discussão relacionada ao mecanismo de administração ainda está em andamento com os aplicadores OJOL.

 Ilustração de tarefas de férias (THR).

“Deve ser capaz, o nome (Thr). Ontem tentamos transmitir isso, mas ainda está no processo de negociações relacionadas à técnica. É na forma de bônus de férias ou de outra maneira, mas certamente ainda existem elementos das férias? motorista Isso não tem um salário permanente, ainda argumentamos que, seja qual for o nome, deve estar na forma de dinheiro “, acrescentou Immanuel.

Segundo Immanuel, os aplicadores de Ojol concordaram em dar aos motoristas os drivers. Atualmente, o que está sendo discutido é a doação técnica do THR.

“Eles (o aplicador) prepararam, tudo o que eles precisam fazer é completar a implementação técnica. Nossa esperança, esperançosamente, o aplicador pode fornecer o melhor para o motoristana forma de títulos ou férias. Claro, para motorista Você deve sentir os benefícios durante as férias “, disse ele.