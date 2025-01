Oleiros de Auroville e Puducherry se reúnem para mostrar suas criações no mercado internacional anual

Dezessete ceramistas de Auroville e Puducherry se reunirão neste fim de semana para apresentar seus trabalhos no sétimo Mercado Internacional de Oleiros de Auroville. O mercado, inaugurado em 2015 pela ceramista de Auroville, Ange Peter, é um convite aos visitantes para conhecerem os artistas por trás das obras e levarem alguns souvenirs para casa.

Puneet Brar, do Windglaze Pottery Studio, afirma que o destaque deste evento é a variedade de cerâmica artesanal. “As possibilidades incríveis deste artesanato podem ser vistas neste mercado de cerâmica e a ideia é dar a conhecer este artesanato. A cerâmica engloba arte e artesanato e como resultado, cada artista apresenta criações únicas. Todos os anos recebemos visitantes de todo o país”, afirmou.

Em Auroville, muitos artistas adotam uma abordagem prática e fazem tudo do zero. Alguns artistas começam fazendo argila, construindo seu forno, misturando esmaltes e adicionando pigmentos. “Temos uma tenda exclusiva para jovens onde se pode experimentar a cerâmica e perceber porque é uma experiência tão enriquecedora”, disse Puneet.

Criação Cozida com Soda por Tosha Parmar | Crédito da foto: Arranjo Especial

Segundo Adil Writer da Mandala Pottery, Auroville, cada um desses artistas apresentará seu próprio estilo de criações em cerâmica, seja louça, azulejos, decoração de casa, decoração de jardim, esculturas ou joias.

A lista de artistas participantes inclui: Adil Writer e Tosha Parmar, Mandala Pottery; Anna Morozova, Masha e Saraswati, Divirta-se Cerâmica; Ashwini Evgenia Gladkaya, estúdio de arte Very Glad; Harsh Patel Indrani Singh Cassime, Cerâmica Phoenix; Mimí, Kiara Studio; Nalini Dharan, estúdio Klaykarma; Nausheen Bari, Cerâmica Bhu; Priya Sundaravalli, Cerâmica Sigapu; Puneet Brar, cerâmica esmaltada pelo vento; Rakhee Kane, Cerâmica Aavartan; Ranjita Bora, Cerâmica Ranjita Bora; Sabrina Srinivas, Estúdio de Cerâmica Kalabhumi.

Os visitantes podem ver as interpretações de cada artista e observar as técnicas que utilizam. De objetos funcionais a peças esculturais dignas de exibição, o mercado terá objetos a partir de ₹ 200.

A Tosha Parmar projetou especialmente uma linha de talheres de refrigerante cozidos em uma cor bege e verde oliva. Adil tem bules esculturais aquecidos com refrigerante e acessórios de chá relacionados feitos de porcelana, que são cozidos sobre madeira usando uma técnica de queima atmosférica em que “refrigerante” é pulverizado no forno próximo à temperatura máxima, geralmente acima de 1.200 graus Celsius, quase 20 horas depois . a demissão. Os resultados falam por si e fazem as pessoas entenderem porque a Mandala Pottery e a Aavartan Pottery de Rakhee Kane são apaixonadas por esta técnica de queima muito específica.

Criação de Anna Morozo | Crédito da foto: Arranjo Especial

Uma exposição separada, intitulada “No Metaphors, Please!”, apresentará obras dos ceramistas participantes. “No mundo da arte de hoje, lançar metáforas está na moda. Há muito para ler numa parede para entender por que há algo no meio de uma sala sob um holofote. Puneet Brar e eu decidimos fazer uma exposição que fosse uma coleção de objetos lindamente feitos, que primeiro vemos como são; e então ele decide ir metaforicamente com eles.” Adil disse.

K Palanisamy, um mestre ceramista tradicional de Pudukottai, foi convidado a demonstrar seu artesanato no mercado durante três dias. Ele criará cavalos, elefantes e outras figuras tradicionais Ayyanar no local.

@Auroville Visitor Center (Tamil Nadu) Puducherry, 24 a 26 de janeiro, das 11h às 18h A entrada é gratuita. Para mais detalhes ligue 9884120010