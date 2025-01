Olhando para o Top 8 da Liga 2, PSKC Cimahi recruta o atacante desertor do Chelsea

Bandung, VIVA – O PSKC Cimahi anunciou a contratação de João Leandro Rodríguez González como nova munição para enfrentar as oitavas de final da Liga 2. João Rodríguez substitui Matheus Silva, que se transferiu para o PSM Makassar.

O PSKC anunciou a incorporação de João Rodríguez através de sua conta oficial nas redes sociais. Este jogador da Colômbia deve adicionar nitidez à linha de frente de Laskar Sangkuriang.

O diretor de operações (COO) do PSKC, Derry Hidayat, disse que o acordo com João Rodriguez foi alcançado antes do fechamento da janela de transferências da Liga 2, em 15 de janeiro.

“Conseguimos inscrever um jogador estrangeiro na última posição para substituir Matheus Silva, que partiu para Makassar”, disse Derry.

Antes de ingressar no PSKC, João Rodríguez jogou pelo Patriotas, clube da Liga Colombiana. O atacante de 28 anos também jogou pelos clubes sub-18, sub-21 e sub-23 do Chelsea.

Derry tem grandes esperanças de que João possa dar uma grande contribuição ao PSKC e, ao mesmo tempo, levar a equipe de Kas Hartadi à qualificação para a competição da Liga 1 na próxima temporada.

“Minha esperança é que João possa ajudar o PSKC nas oitavas de final e se classificar para a Liga 1”, disse ele.

Entretanto, o treinador do PSKC, Kas Hartadi, saudou a contratação de João Rodríguez. Ele também elogiou o desempenho de João Rodríguez nos treinos da equipe.

“Vi o novo jogador estrangeiro da Colômbia, João Rodríguez, nos treinos, ele tem boas habilidades, boa velocidade, mas acho que é um bom jogador”, disse Kas Hartadi.

“Espero que ele se adapte rapidamente ao time porque ele tem dois dias. Espero que ele consiga levantar esse time do PSKC”, continuou.