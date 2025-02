Olhe ao vivo: a escolha de Trump para o representante comercial testemunha na audiência de confirmação do Senado

Jamieson Greer testemunha ao Comitê de Finanças do Senado na manhã de quinta -feira em sua tentativa de ser o representante comercial dos Estados Unidos.

Greer, usado pelo presidente Trump para o cargo, atuou como assistente no escritório durante o primeiro mandato do presidente no cargo. A medida é produzida no meio das ameaças tarifárias de Trump no Canadá e no México. O imposto adicional de 25 % sobre os bens importados dos vizinhos americanos, atualmente em pausa, causou agitação entre os países norte -americanos.

O público está programado para começar às 10h.

Assista ao vídeo ao vivo acima.

