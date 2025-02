Olhe ao vivo: Atualização do NTSB sobre Cand de DCA Investigation

O National Transportation Security Board (NTSB) fornecerá uma atualização no sábado sobre pesquisas sobre a recente colisão de aeronaves fora do Aeroporto Nacional de Reagan Washington.

Mais de 40 corpos do sorvete Potomac foram recuperados após o acidente na noite de quarta -feira entre um avião da American Airlines e o helicóptero do Exército do Black Hawk, que matou as 67 pessoas que estavam a bordo de ambos os aviões. O NTSB lidera a investigação.

Enquanto muitos, incluindo o presidente Trump, tentaram apontar os dedos desde o trágico incidente, o conselho instou o público a evitar especulações enquanto a investigação estiver em andamento.

A Administração Federal de Aviação também anunciou que restringiria as rotas de helicópteros na região após a colisão mortal.

A sessão informativa está programada para começar às 18h EST do Aeroporto Nacional.

