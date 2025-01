Olhe ao vivo: Kelly Loeffler, a escolha de Trump de liderar a SBA, testemunha antes do Senado

A ex-senadora Kelly Loeffler (R-G.), Glitter do presidente Trump para liderar a administração de pequenas empresas, está testemunhando quarta-feira de manhã antes do comitê de pequenas empresas e empreendedorismo do Senado.

Loeffler serviu aproximadamente um ano no Senado depois de ser selecionado pelo governador da Geórgia, Brian Kemp, em 2019, para preencher a vaga do senador se aposentou do Partido Republicano Johnny Isakson. Ele também trabalhou em conjunto com o investidor Steve Witkoff, a eleição de Trump para o enviado do Oriente Médio, para supervisionar o comitê inaugural do presidente.

O público está programado para começar às 15:30 EST.

