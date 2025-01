Olhe ao vivo: os líderes do Partido Republicano da Câmara falam do Trump Resort na Flórida

Olhe ao vivo: os líderes do Partido Republicano da Câmara falam do...

Os líderes republicanos da Câmara dos Deputados realizarão uma conferência de imprensa na segunda -feira à tarde para iniciar a retirada anual de políticas do Partido Republicano na Flórida.

A Conferência do Partido Republicano se reúne no Doral Nacional de Trump nos arredores de Miami, onde discutirão como navegar em divisões em suas fileiras e executar a ambiciosa agenda legislativa do presidente Trump.

Os líderes do Partido Republicano da Câmara dos Deputados já indicaram que tentarão mover a agenda legislativa de Trump, que abrange a extensão dos cortes de impostos, política energética e política de fronteira de 2017, em uma única lei através do processo de reconciliação orçamentária , em vez de dividi -lo em duas partes, pois alguns republicanos queriam oferecer algumas vitórias mais rápidas de Trump.

O processo especial evita a ameaça de um Filibuster democrata no Senado, mas precisará de apoio quase unânime da maioria do Partido Republicano da Câmara dos Deputados.

A conferência de imprensa começa às 15h

Assista ao vivo no player de vídeo acima.

