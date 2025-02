Olhe ao vivo: os votos do Senado em RFK Jr. para liderar o HHS

Os senadores irão ao chão na manhã de quinta -feira para votar na nomeação de Robert F. Kennedy Jr. para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).

A confirmação de Kennedy colocaria o ex -ativista anti -cacuna encarregado da expansão da burocracia que supervisiona as agências de saúde do país. O HHS supervisiona 13 agências separadas e seu orçamento de US $ 1,7 bilhão representou mais de 20 % das despesas do país.

O advogado ambiental, usado pelo presidente Trump para liderar a agência no mês passado, enfrentou uma batalha difícil por suas opiniões de vacina e aborto. Sua indicação foi avançada pelo Comitê de Finanças do Senado na semana passada, depois de enfrentar duas audiências de confirmação.

A votação está programada para começar às 10h30 est.

