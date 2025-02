Olhe ao vivo: Powell testemunha antes do comitê bancário do Senado

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ficará perante o Comitê Bancário do Senado na terça -feira de manhã para testemunhar sobre a política monetária da agência.

O público ocorre quando as taxas de juros permaneceram estáveis ​​no final do mês passado, após um aumento nos aumentos de preços. A pausa ocorreu quando o presidente Trump codifica Powell para continuar reduzindo as taxas para estimular o crescimento econômico, revivendo as tensões entre a Casa Branca e o Fed que eram um selo distinto do primeiro mandato de Trump.

Powell disse no mês passado que não desistiria da posição, mesmo que Trump pedisse. O presidente não se mudou para expulsá -lo, e o secretário do Tesouro, Scott Besent, aparentemente concordou em deixar o presidente do Fed cumprir seu mandato.

O público está programado para começar às 10h.

Assista ao vídeo ao vivo acima.

Fonte