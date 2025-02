Olhe ao vivo: Trump fala no café da manhã de oração nacional

Presidente Trump fará um discurso na quinta -feira de manhã durante o café da manhã de oração nacional – uma tradição de décadas reunir políticos bipartidários e outros líderes nacionais e internacionais.

Os comentários do presidente ocorrem quando ele causou preocupação com suas recentes propostas de política externa, incluindo o flot da compra da Groenlândia dos Estados Unidos, recuperando o controle do Canal do Panamá, se fundindo com o Canadá e mais recentemente, assumindo o comando da Strip Gaza. Suas ameaças tarifárias no Canadá, México e China também causaram tensão.

Espera -se também que uma delegação ucraniana envie uma grande coorte para participar do café da manhã, argumentando que a proteção da liberdade religiosa é uma razão para a ajuda americana contínua de Kiev em sua guerra contra a Rússia, de acordo com The New York Times.

Sens. Maggie Hassan (DN.H.) e Roger Marshall (R-Kan.) Eles chefiam o evento de 2025.

Trump também falará mais tarde na manhã de quinta -feira em um café da manhã de oração particular separada.

Seu último discurso de café da manhã de oração nacional ocorreu depois que ele foi absolvido em 5 de fevereiro de 2020, durante seu primeiro julgamento político.

O presidente planeja falar quinta -feira às 8h15 est.

Assista ao vídeo ao vivo acima.

