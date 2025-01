Olhe ao vivo: Trump faz um discurso em Las Vegas

O presidente Trump está pronto para fazer comentários sobre a economia em Las Vegas no sábado, onde provavelmente promoverá sua promessa de campanha de implementar um plano sem impostos.

Em sua primeira visita ao estado desde que ele assumiu o cargo, Trump é esperado. Nevada ficou vermelha para Trump em novembro passado, tornando -o o primeiro republicano a vencer o estado em duas décadas.

“Eu realmente vou a Nevada para agradecer a votação, porque ganhamos de maneira esmagadora de neve e isso geralmente é um voto democrático”, disse o presidente na terça -feira.

Segundo uma pesquisa, a maioria dos americanos, 54 %) elimina impostos sobre dicas, de acordo com uma pesquisa no início desta semana. Na semana passada, o senador Ted Cruz (R-Texas) apresentou um projeto de lei para interromper os impostos federais dos conselhos voluntários concedidos aos trabalhadores do serviço.

“Para os trabalhadores do hotel e as pessoas que recebem conselhos, você ficará muito feliz. Porque quando chego ao cargo, não vamos coletar impostos sobre os conselhos ”, disse Trump durante uma demonstração em Nevada no verão passado.

Sua visita ao fim de semana ocorre apenas algumas semanas depois que um homem explodiu um Tesla Cybertruck do lado de fora do Trump International Hotel na cidade no início deste mês.

Espera -se que o presidente fale no Circa Resort and Casino às 15:30 EST.

Assista ao vídeo ao vivo acima.

Fonte