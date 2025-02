Olhe | Escolha da Assembléia de Delhi 2025: o BJP obtém um mandato decisivo, os principais líderes da AAP derrotados

O Partido Bharatiya Janata abordou a liderança, evitando efetivamente o Partido Aam Aadmi forma o governo no território da capital nacional pela quarta vez. Vamos mergulhar nos aspectos mais proeminentes e nos resultados dessa escolha alta de abrangência.

O BJP garantiu uma vantagem significativa, com alguns candidatos proeminentes da AAP que enfrentam perdas esmagadoras. Um dos desenvolvimentos mais chocantes é o desempenho da AAP Supreme e o ex -primeiro -ministro Arvind Kejriwal, que está por trás do BJP de Parvesh Sahibs Singh, do BJP, no distrito eleitoral de Nova Délhi.

Kejriwal, que tem sido uma figura dominante na política de Délhi há mais de uma década, agora enfrenta a possibilidade de uma grande surpresa. Enquanto isso, Parvesh Saibh Singh, do BJP, está sendo aclamado como o ‘assassino gigante’ nesta eleição.

O principal ministro titular, Atishi, permanece firme no distrito eleitoral de Kalkaji, liderando contra Ramesh Bidhuri, do BJP. Atishi, que assumiu as rédeas de Kejriwal, tem sido uma figura -chave na campanha da AAP este ano.

Por outro lado, Saurabh Bharadwaj de AAP, que tinha várias carteiras, incluindo saúde e desenvolvimento urbano, perdeu para Shikha Roy, do BJP, no círculo eleitoral do Grande Kailash. Este é um revés significativo para o partido, já que Bharadwaj foi um de seus candidatos a estrela.

Gopal Rai, o ministro do Meio Ambiente, manteve seu assento de Babarpur, derrotando Anil Kumar Vashist do BJP por uma margem confortável. A vitória de Rai é ​​um lado positivo para a AAP em uma escolha difícil.

Outro líder da AAP que permaneceu em seu assento é Imran Hussain. O ministro de comida e suprimentos de saída derrotou Kamal Bagri do BJP no distrito eleitoral de Ballimaran por uma margem de massa.

Mikesh Ahlawat, o ministro cessante do trabalho e do emprego, também correu bem, derrotando Karam Singh Karma do BJP em Sultanpur Majr. O desempenho de Ahlawat tem sido um dos lugares mais brilhantes para a AAP nessa escolha.

O ex -vice -ministro Manish Sisodia perdeu para o BJP Tarvinder Singh em Jangpura.

Em outro desenvolvimento interessante, o ex -ministro da AAP, Kailash Gahlot, que mudou para o BJP em novembro de 2024, lidera o distrito eleitoral de Bijwasan. Gahlot está à frente da AAP Bharadwaj em cerca de 9.800 votos, mostrando o impacto de seu abandono.

As eleições de Assembléia de Delhi 2025 foram cheias de surpresas. Enquanto o BJP está pronto para formar o governo, o desempenho da AAP tem sido um saco misto, com alguns líderes -chave que eles permanecem firmes, enquanto outros enfrentam perdas significativas.