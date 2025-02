Olhe | Quem será o próximo primeiro -ministro de Delhi?

As eleições da Assembléia de Délhi de 2025 mudaram a face do cenário político de Délhi. Após 26 anos, o BJP está de volta ao poder. Mas agora, a grande questão: quem será o próximo primeiro -ministro de Delhi?

Com o retorno do BJP com uma maioria soprando, todos os olhos estão na liderança do partido. Vamos dar uma olhada nos pioneiros para o CM Post.

Parvesh Verma, filho do ex -Délhi CM Sahib Singh Verma, derrotou Arvind Kejriwal no assento de Nova Délhi, historicamente uma força de cm. Com seu legado político e suas vitórias consecutivas, como o MP, ele é um forte candidato.

Jat Face não deu uma face de Jat em Haryana, ele poderia satisfazer Jat votar em Haryana, oeste de Uttar Pradesh e partes do Rajastão.

Vijerde Gupta, veterano do BJP e três vezes MLA de Rohini, tem sido o líder da oposição na Assembléia de Délhi. É um nome -chave devido à sua experiência e conexões profundas, bem como sua posição como comerciante contra o principal grupo de votação de comerciantes e empresários do BJP.

Como as pesquisas de Bihar devem ser vencidas em breve, o BJP pode optar por implantar um rosto Purvanchali na capital. A partida também atraiu amplamente a base dos eleitores de Purvanchali em Delhi antes dessas pesquisas.

Boj Tiwari, deputado do nordeste de Delhi e um ativista estrela, tem uma forte influência nos eleitores de Purvanchali de Delhi. Embora não tenha sido reproduzido nas pesquisas da assembléia, sua popularidade a mantém na mistura.

O chefe do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, tem sido uma voz excelente nas campanhas do partido. Sua liderança e ativismo como trabalhador base e líder organizacional fazem dele um potencial cavalo escuro na corrida do CM.

Mas quem o BJP escolherá? Segundo a tradição, o partido não anunciou um candidato ao CM. A decisão final será tomada pelo primeiro -ministro Narendra Modi e pelo ministro do Interior, Amit Shah.