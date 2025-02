A Nacional Terário Energy Corporation quer dobrar sua capacidade nuclear em 30 GW nas próximas duas décadas

O principal fabricante indiano de eletricidade, a National Termal Energy Corporation (NTPC), definiu o objetivo da construção de 30 gigavate (GW) de energia nuclear nos próximos 20 anos, com custos estimados de US $ 62 bilhões, informou a Reuters. Isso é três vezes maior que o objetivo inicial da empresa de 10GW, de acordo com os funcionários do NTPC, como citou a agência.

O fabricante nacional de eletricidade está atualmente procurando sites apropriados para a implementação do plano, apesar dos desafios representando a resistência local a projetos nucleares na Índia, afirma o relatório.

Essas iniciativas fazem parte das metas de energia de Nova Délhi, que incluem estabelecer 500 GW de capacidade de produção de eletricidade sem combustíveis fósseis até 2030 e alcançar pelo menos 100 GW de capacidade nuclear até 2047. O NTPC já está construindo duas plantas de 2,6 GW com energia nuclear, uma no estado central de Madhya Pradesh e a outra no estado norte do Rajastão.

A decisão de aumentar a meta ocorre depois que o governo divulgou planos de abrir o setor nuclear para investimentos estrangeiros e privados. No orçamento anual para o exercício, a partir de abril, o ministro das Finanças da Índia, Nirir Sitharaman, anunciou uma missão de energia nuclear com um financiamento de US $ 2,35 bilhões (cerca de 20 bilhões de rúpias indianas) para o setor. Ele observou que a missão estava intimamente alinhada com um compromisso ambicioso com a Índia de fortalecer a produção de energia pura, especialmente com o objetivo de atingir um ponto de virada de 100 GW Capacidade de energia atômica até 2047.









Para permitir isso, Nova Délhi pretende realizar uma reforma legislativa para mudar suas responsabilidades nucleares, que agora são consideradas obstáculos à importação de tecnologia nuclear e fornecedores estrangeiros.

A energia nuclear foi uma das recentes visitas ao primeiro -ministro Narendra Modi na França e nos EUA. O presidente dos EUA, Donald Trump, em uma reunião de moda na semana passada, observou que a Índia reforma suas leis para permitir a tecnologia nuclear dos EUA no mercado indiano.

Isso está chegando porque a Índia está trabalhando em um projeto para configurar pequenos reatores modulares, que podem ser usados ​​em áreas remotas onde as usinas tradicionais não são viáveis. A Índia falou sobre essa tecnologia com vários países, incluindo EUA, Rússia e França. Além do NTPC, empresas privadas indianas e corporações, como Reliance Industries, Dad Power, Adani Power e Vedanta, manifestaram interesse em projetos nucleares.

Até agora, o gigante russo da energia nuclear Rosat é o único fornecedor estrangeiro de tecnologia nuclear na Índia. Rosatu desenvolve a maior planta de energia nuclear indiana com uma capacidade de 6 GW fornecida – uma usina de kudancular nuclear no estado sul de Tamil Hope.