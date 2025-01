Olivia Wilde espalha rumores de namoro com Dane DiLiegro

Circulam rumores sobre esta atriz e cineasta Olivia Wilde está namorando ex-jogador de basquete e ator Dados DiLiegroe os fãs estão interessados ​​em saber se isso é verdade. Notavelmente, Wilde foi casado anteriormente com o cineasta e músico italiano Don Tao dei Principi Ruspoli.

Então, vamos nos aprofundar nos rumores de namoro em torno de Wilde e DiLiegro e se há alguma verdade neles.

Olivia Wilde e Dane DiLiegro estão namorando?

Atualmente não está claro se os dois estão namorando, já que nenhum deles emitiu qualquer declaração confirmando ou negando o caso.

Olivia Wilde e Dane DiLiegro geraram especulações sobre namoro depois que foram vistos juntos no jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics na Crypto.com Arena em Los Angeles, Califórnia, na quinta-feira, 23 de janeiro.

Por Página seisA dupla parecia estar se divertindo enquanto o time da casa conquistava uma vitória confortável sobre o adversário com um placar de 117-96. Wilde foi visto vestindo um moletom branco, um boné marrom do Los Angeles Dodgers e jeans, enquanto DiLiegro usava um moletom verde floresta, um chapéu azul marinho e calças bege.

O veículo também citou uma fonte próxima à atriz para afirmar que ela e DiLiegro estavam “namorando e se divertindo”. No entanto, o relatório mencionou ainda que não foi possível entrar em contato com representantes das duas celebridades para comentar.

Enquanto isso, Olivia Wilde e Don Tao dei Principi Ruspoli se casaram de 2003 a 2011. Mais tarde, ela ficou noiva de Jason Sudeikis e o casal tem dois filhos. No entanto, o ex-casal encerrou o noivado em novembro de 2020. O último relacionamento conhecido de Wilde foi com Harry Styles, do início de 2021 a novembro de 2022.

Wilde, de 40 anos, interpretou uma ampla variedade de personagens no cinema, na televisão e no teatro. Ele apareceu em Skin, The OC, The Black Donnellys, House, The Girl Next Door, Tron: Legacy, Rush e muito mais. Wilde fez sua estreia na direção com o filme de 2019, Booksmart. Ele também dirigiu, produziu e atuou em Don’t Worry Darling, de 2022.

Por outro lado, Dane DiLiegro jogou basquete na Itália e em Israel. Mais tarde, ele atuou em programas de televisão e filmes como American Horror Stories, Guardians of the Galaxy Vol 3 e Prey.