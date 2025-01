Omar Abdullah elogia as forças armadas por salvaguardarem o país

O ministro-chefe da J&K, Omar Abdullah, fala durante a cerimônia do Dia dos Veteranos das Forças Armadas em Akhnoor, no distrito de Jammu, em 14 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, elogiou na terça-feira (14 de janeiro de 2025) as forças armadas por salvaguardarem o país e garantiu-lhes o total apoio de seu governo para mitigar seus problemas.

Ele discursou em um evento organizado pelo Exército na Brigada de Artilharia Tanda no setor Akhnoor, perto de Jammu, para celebrar a nona celebração do Dia dos Veteranos das Forças Armadas. O Ministro da Defesa estava acompanhado pelo Chefe do Estado-Maior da Defesa, General Anil Chauhan.

“Eles deram tudo por esta nação sem se preocuparem consigo mesmos… cumpriram os seus deveres e agora é nosso dever cuidar das suas necessidades e resolver os seus problemas”, disse o Ministro-Chefe.

Ele assegurou às forças armadas o apoio do seu governo na resolução dos seus problemas.

“Você nos fez um grande favor ao proteger nossas fronteiras e garanto que o governo J&K sempre estará ao seu lado. “Se houver alguma deficiência, iremos resolvê-la e entrar em contato com você para garantir que você obtenha a reserva e o apoio financeiro necessários”, disse ele.