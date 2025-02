Onde está a indignação? ‘Trump World Inc.’ Muitos conflitos de interesse

Em 2018, o infame ex-estratégico do presidente Trump, Steve Bannon, disse que “os democratas não importam; a verdadeira oposição é a mídia. E a maneira de lidar com eles é inundar a área com s —“.

A “estratégia de inundação” de Trump está funcionando no momento, assim como Bannon poderia ter imaginado. Um meio inundado com notícias de última hora enfrenta a possibilidade de algo como informar sobre um jogo do que uma moles. Por design, muitos dos pronunciamentos significativos e atividades questionáveis ​​de Trump estão se afogando sob camadas de excrementos, enquanto tradicionalmente eles teriam gerado portadores.

Os conflitos extremos de Trump são uma dessas histórias. Está completamente perdido no público que Trump é enriquecido diariamente com milhões, potencialmente até bilhões, de dólares através de seu vasto, diverso e crescente império de negócios nacionais e internacionais.

E o 47º presidente está apenas começando.

Trump é o primeiro presidente a ter uma participação controladora em uma empresa que cita no mercado de ações.Trump Media and Technology Group(Símbolo DJT) estreou na NASDAQ em março. Sua página inicial exclama: “Uma força da União para a Liberdade de Expressão: sem discriminação política, cancela a cultura do cancelamento, enfrenta a grande tecnologia e siga a verdade”.

Barron’s, uma respeitada fonte de notícias financeiras, relatado em inauguração Que esta empresa “é em grande parte uma criptografia com poucas disseminações, quase nenhuma renda e sem cobertura em Wall Street. A ação tem qualidades semelhantes, que são citadas em expressões presidenciais e picos de volume que desaparecem tão rápido quanto surgem”.

A mídia de Trump não é apenas um investimento instável, mas representa um universo político-financeiro alternativo que foi “normalizado”. Considere que o presidente tem aproximadamente53 % das ações da empresa,E que sua plataforma de comunicação, Truth Social, é o porta -voz do presidente.

Trump usa a verdade social 24/7 para fazer anúncios oficiais do governo, injetar controvérsia, lançar informações errôneas, jogar insultos e reclamar contra seus inimigos. Em janeiro de 2025, a verdade social tinha apenas 6,3 milhões de usuários ativosMas a amplificação da mídia mantém em mente. verdadeiro Página inicial Leia, “Your Voice – Your Freedom”, linguagem que poderia ter sido arrancada do clássico “1984” de George Orwell “1984”.

As ações da Trump Media foram resolvidas em cerca de US $ 30 por ação após um ano após a divulgação de seu dia de abertura de US $ 79,38 de 52 semanas de máximo e mínimo de US $ 11,75. De acordo com uma bolsa de valores e valores Apresentação de dezembroTrump transferiu 115 milhões de ações, com um valor aproximado de US $ 3,4 bilhões, para uma confiança controlada por seu filho, Donald Jr., no entanto, a pequena impressão afirma que Trump continua sendo a “confiança e o único beneficiário” da confiança da confiança .

Por ser uma empresa pública, as ações da mídia Trump podem ser compradas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, incluindo governos. Através do seuBancos nacionais suíçosA Suíça foi a primeira a ter 157.000 ações da DJT avaliadas em US $ 5,37 milhões. A Suíça é benigna, mas Representa o que tripulação– Uma organização de vigilância por um longo tempo: o aviso poderia “abrir Trump para conflitos infinitos de interesses potenciais, ameaças à segurança nacional e possíveis violações do fechamento do emolumento da Constituição”.

Tais conflitos de interesse incluem O conselho de administração da empresaque está cheio de nomes de família: Kash Patel, indicado como diretor do FBI, e Linda McMahon, nomeada para o Secretário de Educação. Duas apresentações da SEC após a insulgação datadas do mês passado mostram que ambos Patel e McMahon Ele recebeu 25.946 ações avaliadas em aproximadamente US $ 778.380 “como uma consideração dos serviços prestados”. Foi um pagamento lucrativo para a cooperação futura com o grande chefe?

Ex-representante de Devin Nunes (R-Califórnia) Ele é presidente e diretor executivo do Trump Media and Technology Group. Serviu no Comitê de Inteligência da Câmara quando Patel era membro da equipe. Como diretor do FBI, Patel se encaixará muito bem com Nunes, a quem Trump nomeou o presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do Presidente “Certifique -se de que a comunidade de inteligência esteja trabalhando para avançar na primeira agenda do Presidente America”.

Outro membro do Conselho Consultivo de Inteligência é Scott Glabe, consultor geral da empresa. Nunes e Glabe terão acesso a segredos nacionais para fins de planejamento estratégico e investimento, que podem ser usados ​​para enriquecer a si mesmos e Trump. Onde está a indignação?

Potencialmente, o mais atroz é que conflitos comerciais presidenciais ainda mais lucrativos estão no horizonte da mídia Trump. Seu recente comunicado à imprensafixo“Trump se regene às marcas registradas para a verdade. Fi Investment Vehicles”. Se o Trump Sec AprovaVocê pode investir em seis instrumentos financeiros, como “verdade.

“(T) são para investidores que acreditam nos primeiros princípios dos Estados Unidos”, disse Nunes. Mas os americanos devem perguntar o que poderia dar errado quando a empresa pública do presidente começar a oferecer instrumentos de investimento.

É possível que eu tenha visto o futuro no domingo de manhã no domingo de manhã enquanto olhava para Maria Bartiromo no Fox News. Sua entrevista Com o chefe do gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, ele foi seguido com um anúncio para os relógios Trump. Publicado pelo próprio Trump, o anúncio poderia ter sido um esboço no Saturday Night Live.

Portanto, estamos ansiosos para Trump“Verdade.fi”Anúncios da Fox News para “investimentos que fortalecer a economia patriótica. “

Se esses não forem conflitos em potencial suficientes, a organização Trump site, Dirigido por Donald Jr. e Eric Trump, está cheio de emaranhados comerciais e globais que estão entrelaçados com a realização da política externa pelo pai. Confira o novo “Of Trump Inc.”Expansão global de portfólio“Para a Índia (quatro projetos), Arábia Saudita (Dois projetos), Emirados Árabes Unidos, Vietnã e muito mais.

Quando Trump conhece os líderes dessas nações, você já fala sobre os negócios da Trump Inc.? A faixa de Gaza poderia renomear “Trump Strip” e adicionar à sua “expansão global da carteira”?

Em abril, o negócio privado do presidente se reunirá com a ex -Arábia Saudita Pesquisa de reconhecimento global Através do esporte quando estadoGolfe da vidaOrganizado por um Doral Nacional de Trump em Miami, um buraco de renda em um para Trump Inc.

As diretrizes de ética de Trump, anunciadas em janeiro, são atormentadas por lagoas para cultivar o que chamo de “Trump World Inc”. Enquanto o presidente Reina e “inunda a área” com notícias, ele afoga a mídia oposta junto com a indignação nacional por conflitos de interesse com os negócios e Cryptocurrency oferece Isso já poderia vencer bilhões de dólares, enquanto Trump promove “America First”.

Myra AdamsEle é um escritor de opinião que serviu na equipe criativa de duas campanhas presidenciais republicanas em 2004 e 2008.

