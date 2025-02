Onde está a luta pelo futuro da USAID

O futuro da agência de assistência estrangeira do governo se agarra ao saldo depois que um juiz federal prendeu temporariamente o Plano do governo Trump de colocar milhares de funcionários da licença na noite de sexta -feira.

Os sindicatos que representam os funcionários federais levaram a luta para salvar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para os tribunais depois que o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) levou um convés para o convés para a agência, que o Multi – O executivo de milhões de dólares chamou uma “bola de minhoca” que deve “morrer”.

“O súbito desmantelamento da USAID da administração, uma agência que tem feito um trabalho que salva a vida em todo o mundo, sem aviso prévio a seus milhares de funcionários ou pessoas que serve é um ponto moral profundo”, advogado, advogado, advogado. Grupo de litígios de cidadãos públicos, que levou o caso em nome dos sindicatos, juntamente com a democracia, disse a jornalistas na noite de quinta -feira.

Mas o presidente Trump Levou à verdade social Sexta -feira de manhã para dobrar seus esforços para desmontar a agência.

“A USAID está dirigindo o radical que é louco, e não há nada que eles possam fazer sobre isso, porque a maneira como o dinheiro foi gasto, em grande parte fraudulenta, é totalmente inexplicável. A corrupção está em níveis raramente vistos antes. Feche! Trump escreveu.

Os tribunais poderiam decidir o destino da USAID

O juiz nomeado por Trump, Carl Nichols, disse que emitiria uma ordem “limitada e muito limitada” na noite de sexta -feira, parando temporariamente o plano.

“Eles não devem colocar essas 2.200 pessoas em licença administrativa hoje à noite”, disse Nichols durante a audiência. Mais de 10.000 pessoas trabalharam para a agência em 2023, dois terços dos quais foram publicados no exterior, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS), Instituto de Pesquisa Interna do Congresso.

EleOrdem noturnaEle concede ao Serviço Estrangeiro Americano e ao Governo da Federação Americana um breve adiamento para impedir que o governo colocasse milhares de trabalhadores de licença administrativa na sexta -feira à meia -noite e evacuasse de seus países anfitriões para 14 de fevereiro à meia -noite.

Para os 500 funcionários da USAID atualmente com licença administrativa, Nichols ordenou que fossem restabelecidos até essa data e restauraram o “acesso total” a notificações por email, pagamento e segurança.

Uma audiência judicial preliminar para 12 de fevereiro foi agendada.

Especialistas jurídicos e legisladores democratas argumentaram que seria ilegal e inconstitucional para o poder executivo fechar uma agência estabelecida e financiada pelo Congresso.

A agência foi criada em 1961 e codificada pelo Congresso em 1998, de acordo comUma análise publicada segunda -feira Para o CRS.

Trump e seus aliados justificaram seu plano argumentando que a agência é atormentada por fraude e corrupção, apontando milhões de dólares para assinaturas políticas “profissionais” e alegadas US $ 47.000 para pagar uma “ópera transgênero” na Colômbia, na Colômbia, Isso foi desacreditadoPara a sala de redação sem fins lucrativos, Notus.

“Quando você olha para a USAID, tudo é uma fraude. Muito pouco uso. Toda linha que eu olho é corrupta ou ridícula ”, disse Trump a repórteres na sexta -feira.

Milhares de trabalhadores da USAID suportam a respiração

Cortes e pedidos drásticos para que os funcionários no exterior retornem aos Estados Unidos dentro de 30 dias Eles lançaram milhares de vidas em um estado de incerteza.

Os depoimentos arquivados juntamente com a reivindicação detalham a interrupção causada por esforços repentinos para limpar a casa e as possíveis consequências se o plano for realizado.

Um funcionário da USAID que está grávida de 32 semanasdescreveu o estresse “perigoso” e possível interrupção em seu plano de nascimento. Outro disse que, depois de 15 anos como oficial de serviço externo, ele e seus dois filhos não ficariam sem -teto se fossem lembrados abruptamente aos Estados Unidos.

“Em um futuro muito próximo, retornaremos ao povo sem -teto dos Estados Unidos, sem carro, sem um distrito escolar, sem emprego, sem pensão e sem seguro de saúde. Essa experiência tem sido degradante, desumanizante e traumática para minha família ”, escreveu o oficial.

Soluções legislativas nos democratas

Os legisladores democratas chamaram os esforços do governo Trump para fechar a agência ilegal e inconstitucional e um golpe, prometendo lutar no Congresso, nos tribunais e na imprensa.

“Eles venceram a Câmara dos Deputados. Eles venceram o Senado dos Estados Unidos. Eles têm maiorias em todo o Congresso. Mas não somos impotentes ”, disse o senador Cory Booker (DN.J.) sobre os republicanos durante uma demonstração de quarta -feira em apoio à USAID fora do Capitólio.

Booker também apoiou o senador Brian Schatz (D-Hawaii) aos indicados do Departamento de Estado de Trump até que o governo interrompa seus esforços para desmontar o estado “.

“É um poder para silenciar os críticos. E vamos ficar claros, embora a USAID possa ser a primeira, não será a última ”, disse Jacobs na manifestação de quarta -feira. “Mas isso brinca sobre eles, porque quem sabe melhor trabalhar em um país autoritário do que todos vocês?”

Jacobs também disse que planeja apresentar uma conta

Durante a manifestação de quarta-feira, o representante Greg Stanton (D-Ariz.) Ele levou um momento para ir a seus colegas republicanos.

“Você pode encorajar esse ato de Trump e Musk, ou talvez tenha apenas medo de Trump ou Musk, mas vamos ser claros: eles também estão evitando você, e o povo americano assumirá a responsabilidade por você”, disse Stanton.

“Isso não para até que o público e os membros do Congresso de ambos os lados do salão se levantem e lembrem a Trump que somos ramos do governo, e precisamos restaurar controles e contrapesos neste país”.

Republicanos muito para superar no meio da purga

Os legisladores republicanos permaneceram silenciosos ou caídos on -line por trás de Trump sobre a questão do futuro da USAID.

O representante Brian Mast (R-Fla.), Presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, saiu no início do apoio de remover a USAID de sua independência.

Durante uma entrevista no fim de semana passado em “Face the Nation”, o mast disse que “seria absolutamente para, se esse é o caminho que avançamos, eliminando a USAID como um departamento separado e que se enquadra em uma das outras partes do departamento do Estados Unidos devido ao seu fracasso.

O comitê realizará uma audiência na próxima quinta -feira sobre o movimento do governo Trump para fechar efetivamente a agência e congelar quase toda ajuda externa.

Presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, James Risch (R-Idaho) disse em comunicado na segunda -feira que ele estava “apoiando os esforços do governo Trump para reformar e reestruturar a agência de uma maneira que melhor os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos”.

O ataque ocorre quando os funcionários federais pesam ‘compras’

O desmantelamento da USAID ocorre quando o governo Trump oferece “renúncia diferida” em toda a força de trabalho federal, e alertando os trabalhadores federais que rejeitam essa oferta podem ser a próxima.

A oferta, chamada “A Fork ao longo do caminho”,Promessas para os funcionáriosQue, se aceitarem, manteriam o salário e os benefícios completos sem trabalhar até 30 de setembro. Mas a oferta não está isenta de riscos, incluindo o fato de o Congresso ter financiado apenas o governo em meados de março.

A Casa Branca disse que 20.000 funcionários federais haviam aceitado a oferta até terça -feira. A oferta expirou originalmente na quinta -feira, mas um juiz federal estendeu o prazo pelo menos na segunda -feira, quando o tribunal pesará um desafio legal separado apresentado pela Federação Americana de Funcionários do Governo.

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, agradeceu ao juiz “por estender o prazo, de modo que mais trabalhadores federais que se recusam a comparecer ao escritório podem levar o governo a essa oferta muito generosa e única na vida”.

