Onde estão os Vingadores no trailer Thunderbolts*?

Um novo trailer para o Bom céus* Foi lançado on -line, oferecendo novas imagens da equipe homônima e sua dinâmica estranha e única. Ele também deu aos fãs uma olhada na sentinela de Lewis Pullman e sua personalidade sombria, o vazio. Com o vazio apresentado como uma ameaça no nível dos Vingadores, os fãs ficam com uma pergunta persistente: onde está a equipe de super -heróis no trailer Thunderbolts* e por que eles não estão lutando contra o vazio?

Vamos explorar a ausência de Thunderbolts*Vingadores.

Aqui está por que os Vingadores não estão lutando contra o vazio no trailer do Thunderbolts*

Os Vingadores não estão lutando contra o vazio no reboque do Thunderbolts* porque parece que a equipe não foi reunida.

Nele Novo trailerValentina de Julia Louis-Dreyfus menciona em uma sala do tribunal que os Vingadores não vêm. Parece que o Capitão Marvel, o Senhor das Estrelas, Shang-Chi, Hulk e outros heróis estão na Terra. É provável que eles estejam fazendo algo próprio, e o ataque de sentinela/vazio ocorre repentinamente, pegando muitos de surpresa. Além disso, é provável que o Capitão América de Sam Wilson trabalhe por trás da cena para reensar a equipe.

Como tal, Bucky Barnes e os Thunderbolts* dão um passo à frente e tentam demolir o ser poderoso. É possível que os Thunderbolts* eventualmente sejam chamados de Vingadores OSCK, uma mudança que pode ser refletida no título final real do filme que é revelado quando o asterisco é finalmente removido.

Por fim, os Vingadores retornarão aos cinemas em Vingadores: Dia do Juízo Final e Guerras Secretas. Esses filmes estão programados para um lançamento de 2026 e 2027, respectivamente.

Mas, antes disso, Thunderbolts* está programado para sair em 2 de maio de 2025, nos Estados Unidos, Jake Schreier, conhecido por seu trabalho em projetos como carne bovina, robô e cidades de papel, é o diretor. Eric Pearson, Joanna Calo e Lee Sung-Jin contribuíram para o roteiro.

Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbor, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan e Julia Louis-Dreyfus compõem o elenco principal.