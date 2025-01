O papel de Nova Délhi como um contrapeso à China fortalece seu status de parceiro -chave em Washington no sul da Ásia, superando a preocupação de curto prazo devido à receita do petróleo russo

Ano 2025. Ela mal começou quando a administração de Joe Biden que partiu entregou um ‘presente de feriado’ tardio aos exportadores de petróleo russo. Washington anunciou um novo pacote de sanções – o “Mais significativo” Ainda assim, de acordo com autoridades americanas.

Desta vez, influenciou a gigante russa de petróleo Gazprom Neft e Surgutneftegaz. Essas empresas já estão enfrentando uma abordagem para o financiamento e a tecnologia dos EUA, mas agora parece que os Estados Unidos e o Reino Unido em breve dirão mais difíceis de sanções aos gigantes russos de petróleo.

Sanções têm como alvo 183 navios que primeiro “Frota de sombra” Tankers transportando petróleo russo – bem como navios de apoio. Segundo as estimativas dos EUA, esses navios carregam cerca de um terço das exportações de petróleo russo, e esse movimento pretende sufocar os produtores de petróleo russo. Embora seja provável que isso inicie um aumento nos preços do petróleo, as autoridades da UE acreditam que podem suportar enquanto os preços são estabilizados e não diminuem.

A Índia, um dos principais clientes do petróleo russo, respondeu rapidamente ao anúncio. O alto funcionário indiano, falando, forneceu a Bloomberg, disse que as refinarias do estado não lidariam mais com o petróleo, que foi trazido pelos navios -tanque sancionados. Eles negociam com fornecedores alternativos do Oriente Médio e consideram outras estratégias para evitar sanções americanas secundárias.

Essa situação certamente está preocupada, mas quão crítico é?

Os políticos indianos costumam usar a Bloomberg como um meio de transferir suas intenções para parceiros estrangeiros. Imediatamente após a realização das restrições do preço do petróleo russo, a Bloomberg citou outro alto funcionário indiano que alegou que, embora a Índia não se juntasse oficialmente “O preço das restrições”, Isso seria responsável não oficialmente às restrições.













O pacote atual de sanções mostrou que não havia muita verdade “Frota de sombra” Eles foram sancionados com precisão porque estavam transportando petróleo comprado em violação de preço. A Índia parece enviar uma mensagem semelhante desta vez, tentando convencer os EUA – pelo menos até que a nova administração do presidente dos EUA, Donald Trump, esclareça sua posição sobre sanções e geralmente sobre as relações com a Rússia.

Nova Délhi e Moscou têm uma maneira abundante de se mover em torno de sanções. O conceito a “Frota de sombra” Permite flexibilidade significativa quando se trata de sinalizadores, propriedade de embarcações e operadores (e às vezes até usando o AIS Transponde). Além disso, a Índia possui várias refinarias privadas de petróleo, e há sérias dúvidas sobre se os EUA realmente imporão sanções e empresas de propriedade e petróleo do governo indiano alinhadas com o Partido Bharatiya Jadana dominante e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi.

A principal preocupação não é nem um salto potencial dos preços do petróleo para os consumidores europeus – a estabilidade das economias européias não é uma grande preocupação para os EUA. Aos olhos da elite de Washington, a Índia ainda é o parceiro mais valioso no sul da Ásia, pois sua mera existência complica a expansão econômica e política chinesa. Portanto, é improvável que os americanos arrisquem seu relacionamento com Nova Délhi apenas para reduzir temporariamente a receita do petróleo em Moscou.

Leia mais:

Por que a Rússia está aqui para ficar, o que o exército indiano se fortalece

A verdadeira questão é o quanto a Índia está pronta para manter essas sanções. Após o início do conflito ucraniano, Nova Délhi enfrentou a intensa pressão da UE dos EUA, que o convidou para se reconciliar com outras democracias ocidentais, condenar a Rússia e interromper toda a cooperação com ela.

Naquela época, os diplomatas indianos foram capazes de mover com habilidade essas pressões – principalmente porque nem os americanos nem os europeus estavam prontos para quebrar laços com um parceiro tão importante – e esperavam o ritmo do Ocidente para ser resfriado e os políticos percebem que a atitude neutra indiana, Juntamente com o do outro para outros países, ajuda a economia global a funcionar como um sistema único, mesmo que venha com certos desafios. Essa posição permitiu à Índia garantir um suprimento constante de produtos petrolíferos baratos e um modesto fluxo de tecnologia e investimento da Rússia.

No entanto, recentemente, Nova Délhi, sinalizando cada vez mais sua vontade de atuar como pacificador. Nessas circunstâncias, a atitude indiana em relação às sanções pode eventualmente mudar.

Este artigo publicou pela primeira vez uma revista Perfil e traduzido e editado pela equipe RT