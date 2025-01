Onde Watson (2025) disparou? Locais de filmagem listados

A nova série de drama médico da CBS Watson Finalmente estreou e os fãs estão ansiosos para aprender tudo sobre o seu Place de filmagem. Situado em Pittsburgh, Pensilvânia, a série de shows segue o Dr. John Watson enquanto navegava pela vida após a morte de Sherlock Holmes enquanto se trata da ameaça persistente de Moriarty. Agora, muitos estão ansiosos para aprender Onde Watson filmou?.

Aqui estão todas as informações que você precisa sobre onde a série Watson foi filmada.

Lista de todos os lugares de filmagem onde a série Watson foi filmada

Os locais de filmagem de Watson combinam pontos de referência do mundo real com conjuntos de estudos, criando um cenário imersivo para o show. Embora algumas sequências em Pittsburgh tenham sido filmadas para manter a autenticidade, grande parte da produção ocorreu em Vancouver, Canadá.

The Bridge Studios, Burnaby, Canadá

Os Bridge Studios em Burnaby serviram como um importante site de filmagem. Abriga muitos conjuntos de interiores, incluindo a clínica de Holmes de Watson. Este famoso estudo possui produções anfitriãs, como o Once Retwle Time, Jumanji e a queda da casa de Usher.

Universidade Britânica da Colúmbia, Vancouver, Canadá

O campus da UBC abriga a Clínica Holmes e o Hospital Central de Watson. As fotos externas da clínica apresentadas no programa foram filmadas no Irving K. Barber da UBC. Além disso, a UBC já abrigou produções notáveis ​​de filmes, como o efeito borboleta, X-Men Origins: Wolverine e Fantastic Four (2005).

CECIL GREEN Park House, Vancouver

Localizado dentro das terras da EDC Endowment, a casa de Cecil Green Park se orgulha de um belo aspecto patrimonial do estilo Tudor. Ele é famoso por organizar casamentos e eventos públicos. A localização apareceu no final do episódio de estréia de Watson.

Roberto Clemente Bridge, Pittsburg

À medida que o próprio programa se desenvolve em Pittsburgh, parte das filmagens ocorreu na cidade de Steel. Um dos locais utilizados é a ponte Roberto Clemente. Também é conhecido como a Sexta Ponte da Rua e foi originalmente construído em 1819.

Novos episódios de Watson Air na CBS todos os domingos às 22:00 ET.