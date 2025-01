One Piece Capítulo 1136 Data de lançamento, hora e onde ler o mangá

Os fãs estão aguardando ansiosamente o data e hora de lançamento de Capítulo 1136 de uma peça e eles estão ansiosos para saber onde ler o mangá. Criado por Eiichiro Oda, segue Monkey D. Luffy e sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, em sua busca pelo lendário tesouro One Piece. Com os principais vilões finalmente revelados, os capítulos recentes têm sido emocionantes.

Então, é aí que os fãs podem começar a ler o Capítulo 1136, junto com onde ler o mangá online.

One Piece Capítulo 1136 será lançado no domingo, 19 de janeiro de 2025 nos EUA.

Explore os tempos de lançamento nos EUA listados abaixo, que são derivados de tendências de lançamentos anteriores:

Enquanto isso, os leitores no Japão terão a oportunidade de acessar o capítulo um dia depois, na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, às 12h JST.

Onde ler o mangá One Piece com capítulo 1136?

O capítulo 1136 de One Piece estará disponível para leitura nas plataformas MANGA Plus da Viz Media e Shueisha assim que for lançado.

Para aqueles ansiosos para ler o Capítulo 1136 no Site Shueisha MANGA PlusExiste um plano padrão disponível por apenas US$ 1,99 por mês, que dá acesso a mais de 6.000 capítulos. Além disso, um plano premier é oferecido por US$ 4,99 por mês, que desbloqueia mais de 15.000 capítulos. Novos usuários também poderão se beneficiar de um primeiro mês grátis no site MANGA Plus.

Por outro lado, as pessoas podem desfrutar dos três últimos capítulos (1133, 1134 e 1135) em Visualização de mídia livre. No entanto, para explorar toda a coleção de mangás de One Piece, é necessária uma assinatura mensal, que custa apenas US$ 2,99.

One Piece Manga é uma história épica de sonhos e amizade. Segue-se Monkey D. Luffy, um jovem pirata que ganha poderes elásticos após consumir a fruta mágica Gum-Gum. Aspirando a se tornar o Rei dos Piratas, ele monta uma equipe diversificada, cada uma com histórias e características únicas. Juntos, eles enfrentam piratas e fuzileiros navais rivais enquanto mapeiam a perigosa Grand Line.

O objetivo final dos Piratas do Chapéu de Palha é One Piece, um tesouro deixado pelo ex-Rei dos Piratas. Ao longo do caminho, eles descobrem mistérios antigos, enfrentam inimigos e fortalecem seus laços em sua busca pela liberdade.