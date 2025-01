One Piece Capítulo 1136 Spoilers e vazamentos do enredo do mangá

Curioso para saber o que acontecerá a seguir no uma pedaço saga? Spoilers de One Piece 1136 surgiram após o intervalo de duas semanas do mangá, gerando entusiasmo entre os fãs. Após o suspense do último capítulo, onde um sósia de Shanks e uma mulher misteriosa perguntaram sobre Loki, o capítulo 1136 investiga a jornada dos Chapéus de Palha para a Ilha Elbaph.

Aqui estão todos os vazamentos do enredo do capítulo 1136 de One Piece para leitores de mangá.

Lista de spoilers do capítulo 1136 de One Piece

Aqui está a lista de spoilers do capítulo 1136 chamado Land Waiting for the Sun, do mangá One Piece que foca na continuação dos acontecimentos do capítulo anterior.

Os gigantes contam aos Chapéus de Palha sobre Loki e King Herald

Segundo vazamentos, o capítulo começa com os gigantes de Elbaph discutindo a verdadeira natureza do Deus Sol. Alguns grupos reverenciam o Deus Sol como um salvador, enquanto outros o temem como um destruidor. Além disso, o capítulo mostra os gigantes contando aos Chapéus de Palha mais sobre o passado de Loki e seu pai, o Rei Arauto. Eles afirmam que se acredita que quando Loki aparentemente assassinou seu pai, o Rei, Shanks apareceu em Elbaph para detê-lo. Isso confirmou a linha do tempo em que Shanks ganhou o título de imperador.

Luffy e Zoro vão buscar as chaves de Loki.

A trama então muda quando Luffy e sua tripulação recebem acesso às chaves da corrente de Loki, que o libertariam. Porém, Zoro e Nami acompanham Luffy para procurá-los, pois Nami teme que eles se percam. Zoro, por outro lado, está desconfiado e também curioso sobre a força de Loki.

Loki se recusa a se juntar aos Cavaleiros Sagrados

De acordo com os spoilers do capítulo 1136 de One Piece, os próximos eventos do capítulo se concentram no Reino Morto da ilha. Aqui, as duas pessoas misteriosas, que os leitores presumem serem Cavaleiros Sagrados, encontram Loki e o oferecem para se juntar aos Cavaleiros Sagrados. Porém, Loki não aceita sua oferta. A mulher das duas figuras é Gunko, mas nenhuma informação é revelada sobre o sósia de Shanks. Gunko também tenta persuadir Loki, ameaçando-o com seu poder de bandagens. Então, um lobo chega ao local para resgatar Loki. Enquanto os Cavaleiros Sagrados ameaçam matar seu lobo, Loki diz a eles para fazerem isso e novamente rejeita a proposta.