One Piece Capítulo 1137 Data de lançamento, hora e onde ler o mangá

Os fãs estão entusiasmados com a data e hora de lançamento de uma pedaço Capítulo 1137 e mal posso esperar para saber onde ler o mangá. A história segue Monkey D. Luffy e sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, em busca do lendário tesouro conhecido como One Piece.

Então é aí que os fãs podem mergulhar no Capítulo 1137 e onde assistir o mangá online.

One Piece Capítulo 1137 chegará no domingo, 26 de janeiro de 2025 nos EUA.

Veja os tempos de lançamento nos EUA com base nas tendências anteriores:

Para quem está no Japão, o capítulo estará disponível um dia depois, na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, às 12h JST.

Onde ler o mangá One Piece com capítulo 1137?

O capítulo 1137 de One Piece pode ser lido na Viz Media e no MANGA Plus da Shueisha assim que for lançado.

Os leitores podem acessar gratuitamente os três capítulos mais recentes (1134, 1135 e 1136) na Viz Media. No entanto, para obter acesso total a toda a série de mangá One Piece, é necessária uma assinatura mensal, disponível por apenas US$ 2,99.

Para aqueles ansiosos por mergulhar no Capítulo 1137 na plataforma Shueisha MANGA Plus, uma assinatura padrão está disponível por apenas US$ 1,99 por mês, garantindo acesso a mais de 6.000 capítulos. Há também uma opção de assinatura premier por US$ 4,99 por mês, que dá acesso a mais de 15.000 capítulos. Novos usuários podem aproveitar um primeiro mês grátis no site MANGA Plus.

Criado por Eiichiro Oda, o mangá One Piece se destaca como uma saga atemporal que continua a cativar o público ao redor do mundo com sua narrativa complexa e personagens bem desenvolvidos. A história gira em torno de Monkey D. Luffy e sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, enquanto eles embarcam em uma emocionante jornada para descobrir o lendário tesouro de One Piece e realizar suas aspirações.

Os capítulos de One Piece mostram principalmente os confrontos acirrados, levando a trama à sua emocionante conclusão. Essas parcelas mantiveram os fãs aguardando ansiosamente o que está por vir, unindo habilmente ação, humor e momentos emocionantes que ressoam tanto nas séries de televisão de ação ao vivo quanto nas animadas.