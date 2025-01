One Piece Capítulo 1137 Spoilers e vazamentos do enredo do mangá

À medida que a curiosidade cresce em torno do doppelgänger de Shanks, o spoiler de Capítulo 1137 do manga de uma peça Eles estão aqui para esclarecer o mistério. No capítulo anterior, os fãs testemunharam como Loki recebeu a oferta para fazer parte dos Cavaleiros Sagrados e a identidade da mulher desconhecida foi revelada. Portanto, este capítulo de One Piece irá se aprofundar no confronto de Loki com os Cavaleiros Sagrados, conforme mostrado no vazamentos de enredo.

Sem mais delongas, aqui estão todos os spoilers e detalhes do tão aguardado Capítulo 1137 do mangá.

Lista de spoilers do capítulo 1137 de One Piece

Os spoilers do capítulo 1137 de One Piece estão listados abaixo:

Luffy e outros encontram um gigante com sangue antigo

De acordo com os vazamentos, o título do capítulo é “Shamrock Shows Up”. Parte da cena em que Luffy, Zoro e Nami seguem em direção ao castelo abandonado na Ilha Elbaph. Seu objetivo é obter a chave das correntes que cercam as mãos de Loki.

Enquanto o trio procura a chave, eles encontram esqueletos gigantes. Isso remonta ao assassinato do rei Harald por Loki, conforme revelado por Road. Os três também descobrem que Loki e Jarul foram os únicos sobreviventes da batalha. Eles encontram o esqueleto de um gigante com chifres, que pode conter o sangue de um gigante antigo.

O rei Harald tinha chifres.

Spoilers lançam luz sobre a história de Loki e Hajrudin. Ele afirma que os dois tiveram mães diferentes. Além disso, spoilers afirmam que o rei Harald tinha chifres. No entanto, ele os eliminou porque desprezava a violência.

O duplo de Shanks é Figarland Shamrock

O spoiler a seguir muda a cena para o Reino dos Mortos, onde Gunko ameaça matar Loki se ele se recusar a se juntar aos Cavaleiros Sagrados. Ele até usa os poderes da fruta Flecha-Flecha neste último e em seu lobo. No entanto, o príncipe ainda nega a oferta. Aqui, spoilers desvendam o mistério em torno do sósia de Shanks que acompanhava Gunko. Ele é apresentado como Figarland Shamrock, filho de Figarland Garling.

Spoilers mostram que Shamrock é o líder dos Cavaleiros Sagrados e não tem cicatrizes no rosto. Por outro lado, ele possui longos cabelos ruivos, o que o diferencia de Shanks. À medida que o capítulo termina, é revelado que o principal motivo de Gunko e Shamrock é persuadir Elbaph a unir forças com o Governo Mundial.