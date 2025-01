One Piece Capítulo 1139 Data de lançamento, hora e onde ler o mangá

Ele Data e hora de lançar para One Piece Capítulo 1139 Finalmente eles foram anunciados, e os fãs estão ansiosos para saber Onde ler o mangá online. O próximo capítulo promete impulsionar a emocionante história adiante, continuando as aventuras do mono D. Luffy e sua tripulação enquanto perseguia o tesouro lendário.

Então, sem perder tempo, mergulhamos todos os detalhes essenciais sobre o lançamento do capítulo 1139 de uma peça e como acessá -la online.

O One Piece, capítulo 1139

O último capítulo de mangá está a caminho, e não haverá descanso na próxima semana. Isso garante que a emocionante história continue ininterrupta. Sem atrasos que afetam os capítulos atuais, os fãs podem mergulhar na saga de desenvolvimento sem interrupções.

Para se manter atualizado, consulte os tempos de lançamento nos horizações locais nos EUA.

Por outro lado, para os do Japão, o capítulo estará disponível um dia depois, na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025 às 12h JST.

Onde ler o mangá de uma peça com o capítulo 1139?

O capítulo 1139 de uma peça estará disponível para ler em plataformas como Viz Media, Shonen Jump+e Shueisha’s Manga Plus.

Para ler o capítulo 1139, uma assinatura padrão ao Plataforma Shueisha Manga Plus É necessário. Isso fornece acesso a mais de 6.000 capítulos e está disponível por apenas US $ 1,99 por mês. Para aqueles que buscam mais conteúdo, uma associação premium também é oferecida a US $ 4,99 por mês, dando acesso a mais de 15.000 capítulos. Além disso, novos usuários no site Manga Plus também podem aproveitar um primeiro mês gratuito.

Os últimos três capítulos, 1136, 1137 e 1138, também estarão acessíveis para leitores gratuitos até Médio viz. No entanto, para obter acesso total a toda a série de mangá de uma peça, é necessária uma assinatura mensal a um preço de US $ 2,99.

Enquanto isso, Shonen Jump+ É uma postagem de mangá digital e um aplicativo móvel gerenciado pela Shueisha, que fornece aos usuários acesso a uma ampla gama de séries de mangá, que abrange obras originais e adaptações digitais de títulos conhecidos de mangá.

Criado por Eiichiro Oda, o mangá de uma peça conta a emocionante história do mono D. Luffy, que aspira ser o rei pirata e embarca em uma busca para descobrir um tesouro lendário. Ao longo de sua viagem, ele reúne os piratas do chapéu de palha, onde cada membro traz seus talentos e aspirações especiais. Cheio de aventura e a busca pela liberdade, navegue em um oceano perigoso chamado ‘Grand Line’ em busca de seus sonhos.