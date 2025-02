ONGs, “Na Síria conectada por Villaggio Alawita, pelo menos 10 mortes”

No centro da Síria, um homem armado atacou a vila de Alawita – uma minoria religiosa xiita, que também inclui a família de deposta e ditador Bashar Al Assad, protegido por ele – e matou pelo menos 10 pessoas. Observadores sírios dos direitos humanos anunciam isso. “Homens armados cometeram um massacre”, escreve uma organização não governamental chamada Village of Arza.



Depois de tomar o poder, o chefe da milícia sunita tornou-se presidente do interino Abu Muhammad al-Jolani (nome real, Ahmad Sharaa), convidou os sunitas para se abster de qualquer forma de vingança.









Reprodução reservada © Copyright ANSA