Ônibus turístico de Bali sofre série de acidentes na cidade de Batu, atingindo diversos veículos

Cidade de Batu, AO VIVO – Uma série de acidentes com aproximadamente 1 quilômetro de extensão ocorreu em Batu City, East Java, na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, por volta das 19h00 WIB. Um ônibus de turismo que transportava um grupo de Bali bateu em vários veículos ao longo da Jalan Imam Bonjol, virou à esquerda na Jalan Patimura e depois parou na Jalan Ir Soekarno.

Este acidente causou graves danos a vários veículos de duas e quatro rodas que trafegavam na frente do ônibus. Algumas vítimas de acidentes chegaram a desmaiar no meio da estrada.

Pelo monitoramento no local, foi possível observar um clima de pânico na área do acidente. Vários veículos ficaram gravemente esmagados após serem atropelados por um ônibus que saiu de controle.

“Sim, está certo, estamos atualmente investigando este incidente”, disse o chefe da Unidade de Acidentes e Segurança da Unidade de Trânsito da Polícia de Batu, Ipda Hendri Setiawan.

A suspeita inicial era de que o ônibus de turismo perdesse a função de frenagem ao descer a estrada em direção à região da Praça Municipal de Batu (Batos).

Adi Santoso, um dos residentes, disse que o ônibus de turismo sofreu uma falha nos freios ao longo de Jalan Imam Bonjol até a frente do SMPN 3 Beji. Segundo as informações, o motorista teria entrado em pânico e colidido com vários carros e motos.

“De acordo com as informações que obtive, o ônibus sofreu uma falha nos freios de Jalan Imam Bonjol para SMPN 3 Beji. Ao longo da estrada havia 3 carros que foram atingidos e capotados e 2 bicicletas foram destruídas”, disse Adi.

Sabe-se que a condição de Jalan Imam Bonjol do topo diminui bastante, esta é a direção da cidade de Batu para a cidade de Malang. Além disso, Jalan Imam Bonjol a Jalan Patimura e Jalan Ir Soekarno são estradas de mão única.

Atualmente, o motorista do ônibus foi detido por policiais de Batu. Da mesma forma, a vítima foi levada ao hospital mais próximo para tratamento. 4 pessoas teriam sido mortas.

“Até onde sei, a vítima era um ciclista de duas rodas. Mas claro, ainda não sei, a informação que tenho parece ser que 4 pessoas morreram”, disse Adi.

Até esta notícia ser escrita, ainda não estava claro quantas vítimas foram mortas ou feridas e quantos veículos foram danificados porque não houve declaração oficial da polícia de Batu. Os policiais ainda estão no local. A informação era que o ônibus de turismo transportava passageiros vindos de Bali.