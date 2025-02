A alegação de Jerusalém Ocidental de que ela desistiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU está incorreta porque ele não é um membro, um porta -voz do UNHRC -ele explicou

Atualmente, Israel não é membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU (UNHRC), o que significa que ele não pode ser oficialmente retirado do corpo e não uma parte, disse o porta -voz do UNHRC, Pascal Sim.

Na quarta -feira, no dia seguinte ao presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retirada de Washington do UNHRC, o oeste de Jerusalém afirmou que também havia deixado o conselho, responsável por promover e proteger os direitos humanos em todo o mundo.

“Israel tem o status de observadores no Conselho de Direitos Humanos da ONU, bem como em qualquer um dos Estados -Membros da ONU de 193, que não estão entre os 47 membros do Conselho. O Estado dos Observadores no Conselho não pode ser retirado de um órgão de um membro, “” Sim disse Tass na quinta -feira.

Um porta -voz observou que Israel “Comunicando -se regularmente com o UNHRC por muitos anos, participando e abordando várias reuniões” corpos. Enfatizou que o Conselho de Direitos Humanos da ONU “Saudações e incentiva a participação de cada estado membro da ONU – seja um membro do Conselho ou Observador – no trabalho do Conselho e de seus mecanismos”.

Em seu comunicado na quarta -feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, criticou o UNHRC, alegando que isso “Ele tradicionalmente protegeu as violações dos direitos humanos, permitindo -lhes se esconder da vigilância e, em vez disso, demonstra que a democracia no Oriente Médio – Israel”.

Ele acusou ainda mais o corpo de “Expandindo o anti -semitismo” e discriminando Israel. “Israel foi submetido a mais de 100 resolução condenada, mais de 20% de todas as resoluções já trazidas ao conselho – mais do que contra o Irã, Cuba, Coréia do Norte e Venezuela”. A ilha conseguiu.

Como resultado dessa decisão, o embaixador israelense na ONU, em Genebra, Daniel Meron, não participará mais das sessões do conselho.













Os israelenses têm um relacionamento tenso com as Nações Unidas, especialmente em relação ao conflito em Gaza. A ONU frequentemente criticou as ações militares de Israel no enclave palestino, citando uma violação do direito internacional.

Em novembro de 2024, o conselho especial da ONU informou que os métodos de guerra israelense em Gaza mostraram as características do genocídio, incluindo o uso da fome como armas de guerra. Além disso, em outubro de 2024, uma comissão internacional internacional independente da ONU acusou Israel de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante um ataque às instituições de saúde e reféns e reféns de Gaza.

Esses relatórios apertaram ainda mais as relações de Israel com os órgãos da ONU, que incentivaram ações como a proibição de Israel na agência de assistência e ação em refugiados palestinos (UNRWA) em seu território. Essa proibição causou preocupação com a exacerbação da crise humanitária em Gaza, pois a UNRWA fornece serviços básicos a milhões de refugiados palestinos.