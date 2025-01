Openai promete uma cooperação estreita com as autoridades dos EUA

A empresa segue as “contramedidas para proteger” sua propriedade intelectual no meio do rápido crescimento do rival chinês Deepseek

Openai, criador do ChatGPT, prometeu proteger sua propriedade intelectual depois de lançar seu rival chinês Deepseek. O governo dos EUA suspeita que uma nova startup possa ter “Destilado” Dados da empresa dos EUA para construir seu produto, de acordo com o consultor dos sacos de David da Casa Branca da AI. No início deste mês, a Deepseek apresentou o modelo de IA de um código aberto marcado por R1, para o qual seus criadores disseram que haviam superado os principais produtos dos desenvolvedores dos EUA em alguns valores de referência no setor. O início levou à queda de ações das principais empresas tecnológicas americanas, excluindo quase US $ 1 milhão em valor de mercado. Em uma entrevista na terça -feira para a Fox News, Sacks alegou que era “Evidência significativa” Aquele Deepseek “Ele destilou o conhecimento dos modelos de Openi”. Ele classificou os recursos R1 como comparáveis ​​aos do 01 do Openai, publicado cerca de quatro meses antes. A destilação do conhecimento é um método que inclui estudante de IA do modelo usando feedback do modelo de ensino para melhorar. Em alguns casos, pode quebrar os termos de uso. Os desenvolvedores impuseram restrições ao tráfego de dados e outras limitações para combater essa prática. Sacos sugeriram que as empresas americanas introduziriam barreiras mais fortes para remover “Modelos imitadores” Em um futuro próximo.









Respondendo às observações de sacos, o Openi disse que estava ciente de que algumas empresas chinesas e não requerenas destilam os modelos americanos. A empresa está seguindo ativamente “Medidas opostas para proteger nossa (propriedade intelectual)”.

“Trabalhamos em estreita colaboração com o governo dos EUA para melhor proteger os modelos mais capazes dos esforços de oponentes e concorrentes para assumir nossa tecnologia” “” A declaração foi adicionada. Segundo a Bloomberg, Openi e seu investidor principal, Microsoft, eles estão investigando Deepsek por possíveis violações. Os desenvolvedores de software geralmente são obrigados a pagar uma licença para usar a tecnologia Openi em seus próprios aplicativos, explicou a agência de notícias. O relatório citou fontes “Famosa com esta pergunta” que falou sob a condição de anonimato. O secretário da Casa Branca de Karoline Leavitt chamou de lançamento de Deepsek “Despertar chamado para a indústria da AI dos EUA” Durante o briefing regular da mídia na terça -feira. A administração de Donald Trump considerou o desenvolvimento da IA ​​como uma de suas prioridades. Na semana passada, o presidente anunciou Stargate, uma iniciativa para criar data centers nos EUA para servir como espinha dorsal dos futuros projetos de IA, com uma meta de investimento de até US $ 500 bilhões.

