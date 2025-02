Openi começa novamente para o Deepseek, IA vem para pesquisas em partida

Openii anunciou o início da pesquisa profundaUm novo agente de inteligência artificial para ajudar os usuários a realizar pesquisas complexas e aprofundadas no ChatGPT. O objetivo da ferramenta está disponível para profissionais e apenas para mercados selecionados é simplificar o processo de pesquisa, resumir e analisar uma grande quantidade de informações em poucos minutos, o que seria uma hora de lastão de mão.

“Ainda estamos trabalhando para estender o acesso aos usuários no Reino Unido, na Suíça e no espaço econômico europeu”, explica Openi. Uma das características significativas é a capacidade de identificar informações especializadas difíceis de encontrar. Atividade da oferta do ChatGPT, a pesquisa profunda foi projetada para setores específicos: finanças, pesquisa acadêmica, engenharia, administração pública, mas também para comparação detalhada de produtos como carros, eletrodomésticos ou equipamentos tecnológicos.

Hoje estamos iniciando nosso próximo agente capaz de fazer o trabalho de forma independente – pesquisas profundas. Dê um desafio e descobertas, analisa e sintetiza centenas de fontes on -line e cria uma mensagem abrangente em dezenas de minutos vs. o que levaria muitas horas. pic.twitter.com/03ppi4cdqi – Openai (@Openai) 3 de fevereiro de 2025

A pesquisa profunda é baseada na versão otimizada do OpenAI O3, projetado para navegar na Web e analisar efetivamente os dados. O sistema é capaz de procurar informações, interpretar e gerar mensagens, com links precisos para consultar recursos. Se você deseja começar a pesquisar, basta selecionar pesquisas profundas no ChatGPT e inserir sua solicitação com a opção de conectar documentos ou tabelas. De acordo com a nota do desenvolvedor, a resposta pode exigir de 5 a 30 minutos, dependendo da complexidade do aplicativo. Durante esse período, o sistema examina vários recursos, analisa o conteúdo e os resume em um relacionamento. O OpenAI planeja enriquecer pesquisas profundas com outros recursos, como a integração de imagens e visualizações gráficas dos dados coletados.

