Operação anti-militância em Sopore da J&K entra no terceiro dia

Militares do exército montam guarda durante uma CASO (Corpon and Search Operations) lançada pela polícia e forças de segurança depois que um esconderijo foi descoberto em 19 de janeiro de 2025 em Sopore. | Crédito da foto: ANI

A operação anti-militância na área de Sopore, em Jammu e Caxemira, entrou no seu terceiro dia na terça-feira (21 de janeiro de 2025), enquanto as forças de segurança continuavam as buscas para localizar os terroristas por trás do assassinato de um soldado.

“As operações de busca continuam na área de Zaloora Gujjarpati para localizar os terroristas. O terreno é acidentado, dificultando as operações”, disseram autoridades aqui.

A operação foi lançada no domingo (19 de janeiro de 2025), quando as forças de segurança perceberam um incêndio dentro de um esconderijo na área.

Um soldado foi morto em troca de tiros com terroristas na segunda-feira (20 de janeiro de 2025). Imagens de drones do soldado morto têm circulado nas redes sociais, o que levou a polícia a emitir um comunicado instando as pessoas a não compartilharem vídeos que possam “comprometer a segurança do Estado”.

“É relatado que certas pessoas estão circulando/compartilhando detalhes sensíveis sobre o incidente de Gujjarpati/Zaloora sem considerar as ramificações de tal ativismo. Todos são instados a desistir de tais práticas irresponsáveis ​​que comprometem a segurança do estado”, postou a polícia de Sopore em seu site. X. alça.