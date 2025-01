Operação de busca em Sopore da J&K entra no segundo dia

Pessoal das forças de segurança durante encontro com terroristas em Sopore, Baramulla, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

A operação antiterrorista nas florestas da área de Sopore, em Jammu e Caxemira, entrou no seu segundo dia na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), enquanto as forças de segurança continuavam a isolar e revistar a área, disseram as autoridades.

As forças de segurança mantiveram um cordão apertado na área de Zaloora Gujjarpati, no distrito policial de Sopore, e intensificaram as buscas por suspeitos de terrorismo na área esta manhã, disse o funcionário.

VÍDEO | J&K: Um encontro entre forças de segurança e terroristas eclodiu em Sopore, distrito de Baramulla.#JammuandKashmirpic.twitter.com/OVIpkrYIsf – Press Trust da Índia (@PTI_News) 20 de janeiro de 2025

Eles disseram que o cordão foi colocado no domingo, quando as forças de segurança notaram um incêndio enquanto desenterravam um esconderijo de militantes.

Mais detalhes são aguardados, disseram as autoridades, acrescentando que nenhuma vítima foi relatada até o momento.