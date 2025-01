Operação Maxi na prisão de Rebibia, de um psicólogo certificado por drogas e medidas alternativas

Investigação Maxi Carabinieri, coordenada pela Diretoria Romana do Distrito Anti -Mafie, na prisão romana Rebibbie. As medidas de prevenção são afetadas por 32 pessoas. O sistema ilegal dentro do serviço para o vício (Ser.D.) ASL Roma 2, que opera na prisão Rebbia para obter prisioneiros por meio de certificados falsos, descobre medidas alternativas para os prisioneiros. Promover um psicólogo a ele. Para esse espírito, Carabinieri, juntamente com a polícia da prisão, realiza quatro medidas preventivas. Outras 28 pessoas foram influenciadas por medidas preventivas para detenção e associações focadas no tráfico de drogas.

Cerca de 300 karabieri do núcleo investigativo do grupo Frascati e armas territorialmente competentes, nas províncias de Roma, Nápoles, Avellino, Viterbo, L’Aquila, Teramo, Imperi e Bergamo, realizam duas ordens de custódia, emitidas pelo GIP romano na DDA. Um, juntamente com a unidade investigativa central da polícia da prisão, contra 4 pessoas, 2 sob prisão doméstica e 2 destinatários de medidas mútuas de suspender o serviço público por um ano porque são acusados ​​de diferentes habilidades de declarações falsas ou confirmação em documentos destinados a Poderes judiciais, engano ideológico, corrupção para a lei, contrária às tarefas do escritório e a liberdade prejudicada do procedimento para a seleção do fornecedor.

Psicólogo ser.d. Considerado um promotor do sistema ilegal, que, através de falsas confirmação, se concentrava na obtenção de medidas alternativas aos prisioneiros. Outra investigação, que levou a um regulamento contra 28 pessoas, foi monitorada na prisão do prisioneiro de Rebbia, uma natureza significativa da negociação de drogas romanas, que ele assume, entretou contatos com o psicólogo Ser .d. Verificou -se que um comerciante de drogas, embora limitado na prisão, graças à contribuição decisiva de dois advogados (apenas um dos dois presos), que é responsável pela transferência de mensagens e diretrizes ao ar livre, continuou a promover uma associação focada em focada em O tráfico de drogas no Sudeste Dial the City.

