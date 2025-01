Operações de carga internacional serão retomadas no aeroporto de Vizag

As operações internacionais de carga aérea serão retomadas no Aeroporto Internacional de Visakhapatnam, com a Andhra Pradesh Trade Promotion Corporation (APTPC) assumindo a gestão das operações.

Além de desenvolver significativamente a economia da região, espera-se que a medida proporcione alívio aos comerciantes que dependem exclusivamente do transporte rodoviário desde 2019-20 para as suas exportações e importações.

Espera-se que as indústrias farmacêutica, têxtil e pesqueira beneficiem imensamente desta iniciativa. A ausência de instalações de carga internacional desde 2019-20, quando o aeroporto de Visakhapatnam movimentou pela última vez 470 toneladas de carga internacional, tem sido uma preocupação para os exportadores.

O deputado de Visakhapatnam, M. Sribharat, fez esforços constantes para garantir que o assunto recebesse a atenção do Governo da União. Trabalhando em estreita colaboração com o Ministro da União, K. Rammohan Naidu, e com a Ministra de Estado dos Direitos Humanos, Nara Lokesh, o MP facilitou conversações com autoridades aeroportuárias e comitês centrais, o que acabou abrindo caminho para o renascimento das operações de carga aérea, disse O. Naresh Kumar, membro do Visakhapatnam. Comitê Consultivo do Aeroporto, no domingo, 12 de janeiro.

“A retomada dos serviços internacionais de carga aérea é um marco importante para o setor industrial de Visakhapatnam. Não só garante soluções logísticas eficientes, mas também mostra o potencial da cidade no cenário global”, disse Sribharat, expressando gratidão a Rammohan Naidu e Lokesh pelo seu apoio.

As associações industriais e os empresários saudaram a decisão e descreveram-na como um ponto de viragem para as exportações e importações na região. Espera-se que a disponibilidade de serviços internacionais de carga aérea simplifique as operações e melhore a competitividade de Visakhapatnam nos mercados globais.

As partes interessadas estão optimistas quanto ao aumento das exportações de Visakhapatnam e ao aproveitamento da vantagem geográfica estratégica da cidade para atrair mais investimentos.