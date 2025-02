OPM ameaça a escola de receptores MBG, Dasco: você não pode tolerar isso, essa é a defesa!

Yakarta, vivo – Vice -Presidente do Parlamento Indonésio, que também é o presidente diário do Fiesta Gerindra DPP Sufmi Dasco Ahmad, respondeu às notícias de certas partes que ameaçavam os receptores de alimentos nutricionais gratuitos (MBG) livres na Papua. Ele ficou furioso ao ouvir as notícias da organização Papua Free (OPM).

“A primeira, os bons trys do presidente Prabowo devem fornecer comida gratuita para crianças indonésias de Sabang a Merauke infectar em Papu na sexta -feira, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Dasco disse que as ameaças para as escolas de Papua são uma forma de desafio para o governo indonésio. Então Sultimatum essas partes.

“Na minha opinião, é um desafio da República da Indonésia e não tenta ameaçar. Não tentamos aterrorizar”, continuou Dasco.

“E agiremos decisivamente se for feito”, disse Dasco.

 OPM lançou o piloto de Susi Air Philip Mark Mehrtens

Anteriormente, o OPM Kodap VIII Jaya, do Exército Nacional de Libertação Nacional da Papua Ocidental (TPNPB), ameaçou queimar todas as escolas que realizavam o programa MBG lançado pelo presidente da Indonésia, Pabowo Subánto.

O comandante do TPNPB OPM Kodap VIII General Undius Kagoya disse que o programa MBG foi um passo do governo indonésio para envenenar a jovem geração da Papua.

“A alimentação contém ingredientes perigosos que podem envenenar a geração a longo prazo da Papua”, disse Undinus.

Undius também ameaçou todas as escolas da região de Intan Jaya, Papua Central, para não aceitar o programa MBG pelo governo da Indonésia.

“Não hesitamos em queimar a escola e matar traidores em Intan Jaya”, ele entende votos.

Enquanto isso, o ministro da Defesa (Defesa) Sjafrie Sjamsoeddin revelou que o programa MBG em Papua envolveria o Exército (AD). Isso segue a situação chamada não lidera lá.

“Sim, porque a situação não é boa, ainda não incentivada. Portanto, devemos fazer essas cozinhas realizadas pela força -tarefa territorial do exército do TNI”, disse Sjafrie após uma reunião de trabalho com a Comissão da Câmara dos Deputados I, Terça -feira, terça -feira … terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.