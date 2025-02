Oposição de classe: Meloni chega ao Parlamento. A vítima de Almasri sente o governo

O líder M5S Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni de Avs, Chiara Brag do Partido Democrata, Roberto Giachetti de IV e Benedetto Della Vedov (+E) perguntou à câmara no início da Câmara do Trabalho que o Ministro Giorgia imediatamente Relatórios no Parlamento no caso Almasri.

Agência ANSA Agência ANSA A vítima de Almasri é uma queixa contra o governo – Relatórios – Ansa.it Acusa Meloni e os ministros Nordio, ambientados com auxiliares e orientações (ANSA)

“Peço a todo o grupo de informações urgentes Giorgia Meloni, que deve chegar ao Parlamento para explicar aos italianos a versão real no caso de Almasri. O presidente certamente deve vir por um ministro que cuida dos relacionamentos com o Parlamento. Meloni, ele tem que esclarecer o país, porque ela, mãe, Cristiana, permitiu que todos os prêmios do voo estadual deduzam o executor da justiça internacional, até acusados ​​de estupro de 5 anos -as crianças “. O líder do M5S Giuseppe Conte disse na sala da sala. “O Magician Meloni poderá tirar uma conspiração do cilindro, qual é a conspiração? Estamos surpresos ”, acrescentou.

“Entrei para o pedido de que o Presidente Conte tivesse acabado de entrar com a Câmara Parlamentar para responder a perguntas das quais ele não podia continuar a escapar” no caso de Almari, disse Nicola Fratoianni (AVS) na sala.

Reprodução reservada © Copyright ANSA