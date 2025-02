Bruxelas não é capaz de defender os interesses de um bloco em disputas econômicas com os EUA, afirmou o primeiro -ministro húngaro

O primeiro -ministro húngaro Viktor Orban criticou os líderes da UE por sua abordagem passiva para negociações comerciais com os EUA, comparando -os “Coelhos de cuco”. A avaliação de intimidação se deve à ameaça das tarifas dos EUA e à crescente ordem comercial entre Bruxelas e Washington.

Falando em uma entrevista coletiva em Budapeste na quarta -feira, juntamente com Alice Weidel, da Alternatives for Alemanha (AFD), Orban expressou dúvidas sobre a capacidade da liderança atual em Bruxelas de defender efetivamente os interesses do bloco em disputas econômicas com Washington.

“O problema é que os líderes da União Europeia e das instituições da UE se sentam como coelhos covardes”, “ disse Orban, acrescentando que as instituições da UE existentes “Não pode ser levado a sério” e não são capazes de trazer à tona “Ofertas sérias” Nas negociações comerciais com Washington. Ele continuou sugerindo que as duas maiores economias da UE, Alemanha e França, levariam a iniciativa.

"Sem misericórdia por fraco". Ele alertou Orban, convencendo a UE a apresentar proativamente suas propostas para Washington sobre as tarifas importadas.









O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda -feira que imporia 25% de tarefas a todos os aços e alumínio, que foi trazido para os Estados Unidos sem exceção ou isenção, em vigor no próximo mês. De acordo com os dados mais recentes, a UE exporta nos EUA nos Estados Unidos a uma média de cerca de 3 bilhões de euros (US $ 3,10 bilhões) anualmente na última década.

O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou na terça -feira que as tarifas não seriam deixadas de fora de resposta “e Will “Contramedidas iniciais e proporcionais” do bloco.

Além disso, Trump sugeriu a implementação “Tarifas recíprocas” Isso se adequaria aos deveres que fizeriam outros países impor às exportações dos EUA. Em dezembro, Trump alertou Bruxelas que, se não aumentasse a compra de petróleo e gás americano, impôs taxas adicionais da UE.

A ordem comercial entre Washington e Bruxelas começou em 2018, quando Trump impôs tarifas ao aço e alumínio europeu para o cuidado da segurança nacional, o que levou a retaliação da UE. Dois lados trocaram tarifas por mercadorias no valor de US $ 10 bilhões. Em 2021, a UE e os EUA concordaram com a remoção das últimas tarifas sobre alumínio e aço para quantidades específicas de alumínio e aço que foram totalmente produzidas na UE, enquanto dois lados concluíram um acordo comercial longo.