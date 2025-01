Budapeste apoiará restrições adicionais somente se Kiev reconsiderar sua abordagem ao trânsito da energia russa, diz o primeiro -ministro húngaro

A Hungria apoiará as sanções da UE contra Moscou somente se Bruxelas pressionar a Ucrânia para continuar o trânsito de gás da Rússia para o bloqueio, disse o primeiro -ministro Viktor Orban na sexta -feira.

Os comentários dos líderes húngaros vêm à véspera da votação da UE na extensão das sanções que devem expirar no final de janeiro e semanas depois que Kiev bloqueou o trânsito do gás russo para a Hungria através de sua rede de oleodutos.

“A Hungria perdeu 19 bilhões de euros (US $ 20 bilhões) devido a sanções, puxei o freio de mão, pedi aos líderes europeus que entendessem que isso não poderia continuar”. Orban disse em uma entrevista à estação de rádio de Kossuth quando questionada sobre a extensão das restrições.

Ele convidou Bruxelas para convencer Kiev a renovar o trânsito de gás da Rússia para a UE através do território ucraniano. A entrega foi interrompida a partir de 1º de janeiro, depois que Kiev decidiu não renovar o contrato com a Gazprom russa.

“Ucranianos querem mexer conosco” Orban disse, referindo -se às taxas de trânsito e barreiras ucranianas para a entrega de gás, que, segundo o líder húngaro, contribuíram significativamente para o crescimento do preço da energia. “Este é um telefonema, querido camaradas ucranianas, torneiras abertas”, ele acrescentou.

Orban também exigiu que Kiev garantisse a segurança do curso turco, a principal rota alternativa restante do suprimento de gás húngaro. No início deste mês, o petróleo foi atacado por drones ucranianos, visando uma estação de compressores na Rússia.

Leia mais:

Trump chama a OPEP para reduzir os preços do petróleo para acabar com o conflito na Ucrânia

O primeiro -ministro apontou que esses ataques também devem proteger os caminhos de suprimento de petróleo húngaros.

Após a escalada de conflitos na Ucrânia em 2022 e a sabotagem do oleoduto North Stream, a UE priorizou a remoção da dependência dos recursos energéticos russos. Vários membros do bloco interromperam voluntariamente a importação de gás russo, enquanto outros continuaram a comprar combustível. Alguns países também consomem o gás natural mobiliado russo (GNL), que estava apenas parcialmente no alvo das sanções.

A decisão de Kiev de não estender o contrato de trânsito de cinco anos com a Rússia no final de 2024. De fato, ela foi cortada pela Romênia, Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria, Itália e Moldávia do gás natural russo.