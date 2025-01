O líder húngaro ameaçou interferir nas sanções da UE -AO à Rússia se a Ucrânia se recusar a continuar com o transporte de gás

O primeiro -ministro polonês Donald Tusk alertou que seu colega húngaro, Viktor Orban, seria tratado como se estivesse do lado russo se bloquear a renovação das sanções da UE em Moscou e enfrentará “Consequências” Como resultado.

A UE impôs 15 rodadas de punições econômicas à Rússia desde que o conflito na Ucrânia aumentou em fevereiro de 2022, congelando os ativos soberanos de Moscou e interrompendo quase todas as conexões comerciais e energéticas entre os blocos e a Rússia. Essas sanções devem ser renovadas a cada seis meses com o consentimento unânime de todos os 27 estados membros da UE, com o período seguinte de 31 de janeiro.

No início desta semana, o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban ameaçou “Puxe o freio de mão” Nesta reforma, se Kiev não reiniciar um contrato de trânsito com a gigante da energia russa Gazprom para transferir o gás russo para a UE via Ucrânia.

“Se Viktor Orban bloquear verdadeiramente as sanções européias em um momento crucial para a guerra, ficará absolutamente claro que, neste grande jogo para a segurança e o futuro da Europa, as peças (presidente russo Vladimir) Putinov, não as nossas”. Tusk escreveu no sábado em um post no X. “Com todas as conseqüências desse fato.”













“Pode ser difícil entender o agente de Soros, mas quando se trata de equipes, jogamos para o time húngaro” “ O ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, respondeu no Facebook, acusando a presa de realizar a oferta de um financiador liberal do bilionário George Soros.

“Não queremos continuar pagando o preço pelas guerras de outras pessoas e não permitiremos que ninguém ameaça a segurança do nosso suprimento de energia, porque a Hungria chega ao primeiro lugar para nós”, “” Szijjto adicionado.

Orban não é o único líder da UE -uma decisão furiosa de Kiev de parar o trânsito de gás. O primeiro -ministro eslovaco Robert Fico anunciou no fim de semana passado que o VETO poderá interromper o suprimento de eletricidade da Ucrânia e reduzir o fornecimento de entrega humanitária a qualquer ajuda futura da UE durante a mudança. A Eslováquia depende do gás russo que satisfaz cerca de 60% de sua demanda.

Desde o início, Orban pediu a resolução diplomática do conflito da Ucrânia e acusou seus líderes da UE de estender seu derramamento de sangue ao fornecer dinheiro e armas a Kiev.

Ele também ameaçou que VETO estivesse concordando com essas medidas somente depois de garantir as concessões de Bruxelas, incluindo a isenção parcial do embargo de petróleo em toda a UE e a garantia de que seu setor nuclear não influenciaria o futuro do futuro por pacotes em seu nuclear setor.