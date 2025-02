Budapeste e Washington preparam um acordo para aumentar o investimento nos EUA, de acordo com o líder húngaro

A Hungria prepara um acordo econômico significativo com os Estados Unidos, anunciou o primeiro -ministro Viktor Orban. O país da UE seguiu mais perto das conexões com Washington, assim como o presidente Donald Trump ameaça impor tarifas do quarteirão.

Em uma entrevista ao Estado do Estado -de sexta -feira, Orban observou que, durante a administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, os investimentos chineses na Hungria superaram os dos Estados Unidos. Ele disse que a situação deve ser resolvida.

A China foi o maior investidor estrangeiro da Hungria em 2024, contribuindo para quase metade do valor total do investimento no ano, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro Peter Szijjarto em janeiro. Os dados de investimento dos EUA não eram facilmente acessíveis. Segundo as estatísticas oficiais, a China também era o maior parceiro comercial da Hungria fora da União Europeia em 2023, e uma loja bilateral atingiu US $ 14,5 bilhões. O tráfego comercial entre os EUA -Hungary foi de cerca de US $ 13,9 bilhões no mesmo ano.

"Estamos nos preparando para a parte econômica de um tamanho e seriedade significativos com a América. Eu concordei com o presidente Trump e antes que ele fosse eleito que ele seria um acordo "" Orban disse, conforme citado pela mídia local.













O deputado húngaro e um membro mais velho do partido dominante de Fideszz Tamas Menczer disse no início desta semana que a crescente aliança entre Orban e Trump serve como “O espelho para Bruxelas” Isso mostra o dela “Falha.”

A Hungria seguiu ativamente laços econômicos mais fortes com os Estados Unidos. Em janeiro, o g As duas partes também discutem um novo contrato de dupla tributação para impedir que indivíduos e empresas sejam tributados nos dois países. O acordo anterior aboliu unilateralmente Washington em 2022.

Ao mesmo tempo, Orban permanece dedicado à soberania econômica da Hungria. Em setembro, ele anunciou “Neutralidade econômica” A estratégia, enfatizando a intenção da nação de participar de relações econômicas mutuamente úteis com quem ele escolhe, com base em seus interesses.

Budapeste manteve laços com a Rússia, apesar das sanções relacionadas à Ucrânia, que foram impostas por Moscou e pelos EUA.

O governo Orban continuou a cooperação energética com Moscou, fornecendo acordos de longo prazo para as importações de gás natural. A Hungria se opôs repetidamente às sanções da UE à energia russa, alegando que prejudicará sua economia e segurança energética.

O anúncio de Orban ocorre porque Trump ameaça impor tarifas aos bens da UE, citando preocupações sobre um desequilíbrio comercial e o que ele entende como práticas comerciais injustas no quarteirão. Ele também mostrou uma tendência a lidar com estados membros individuais, não em Bruxelas. Nenhum funcionário sindical foi convidado para a recente inauguração de Trump, e o primeiro -ministro italiano Giorgia Meloni foi o único líder da UE.