A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse à Câmara que apresentaria a nova lei de imposto de renda na próxima semana. Ele detalharia as mudanças e reformas para impostos indiretos e impostos diretos posteriormente em seu discurso. Apresentando seu oitavo orçamento no sábado (1º de fevereiro de 2025), o Ministro das Finanças reafirmou ainda mais o compromisso do departamento tributário que implica “primeiro confiança e examinando mais tarde”.

Leia também: Orçamento da União 2025 Atualizações ao vivo

O deputado de Rajya Sabha também informou a Câmara sobre o Tesouro que implementou várias reformas para a conveniência dos contribuintes, incluindo a avaliação face -a -face, a carta dos contribuintes e facilitando a facilidade de auto -avaliação.

O deputado de Rajya Sabha apresenta seu oitavo orçamento no sábado (1 de fevereiro de 2025), levando -o mais perto do recorde de dez orçamentos apresentados pelo ex -primeiro -ministro Moroji Desai durante sua vida.