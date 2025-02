O CPI (M) condenou o orçamento vinculativo para 2025-26 por sua “traição” do povo de Pusucherry.

Em um comunicado, S. Ramachandran, secretário de Estado da CPI (M) em Potucherry, disse que não havia nada no orçamento para reivindicar todas as altas declarações sobre o início do “melhor” poder (BJP no centro e na UT) durante a campanha nas eleições da Assembléia de 2021.

De acordo com o CPI (M), o orçamento não se importa com o desemprego, a desaceleração industrial, os meios de vida de agricultores e pescadores e o poço de trabalhadores informais. Além disso, não há anúncio de fundos de infraestrutura para o Potsucherry City, que sofre de congestionamento de tráfego intenso, nem qualquer anúncio de modernização e reabertura de fábricas de açúcar ou parque de tecnologia. De fato, “Opouchry” nunca apareceu no discurso orçamentário do Ministro das Finanças, disse o CPM.

A assistência financeira do governo da União a Potucherry aumentou apenas Rs. 42 milhões de rúpias — de Rs. 3384 milhões de rúpias em 2023 a Rs. 3427 milhões de rúpias em 2025. Embora em relação a outros territórios da União, Oscaucherry tenha uma população maior em termos de área, metade da alocação foi dada a outros lugares como Andaman e Nicobar Island (Rs. 6212 milhões de rúpias) e Chandigarh (Rs. 6187 crore), disse a festa.

Observando que o Centro ainda não havia libertado assistência para os afetados pelo ciclone fagico, Ramachandran deslocou o ministro principal N. Rangasamy por estender elogios ao Ministro das Finanças e ao Primeiro Ministro e enganar as pessoas que o orçamento havia ignorado por completo .

O CPI (M) pediu ao público que apoiasse sua campanha para condenar o orçamento “anti-pessoas” de que ele não conseguiu abordar nenhum dos muitos problemas do rotativo e pressionar fundos adicionais e cancelamento de empréstimos herdados.