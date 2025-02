Orçamento da União 2025-26 | Maior alocação de saúde insignificante, diz Amalorpavanathan

Como todos os ativistas da saúde, eu também esperava que a tarefa de saúde no orçamento apresentada pelo Hon’ble Finance Ministre fosse mais ou pelo menos igual a 2,5% do PIB. No ano passado, após as estimativas revisadas, ficou em ₹ 90.000 milhões de rúpias, o que era de cerca de 2% do PIB. A estimativa orçamentária deste ano é de aproximadamente ₹ 95.000 milhões de rúpias. Ajustado pela inflação, esse aumento é insignificante e essa é a primeira decepção. Queríamos que mais dinheiro em saúde pública fosse investida, pois reduz a necessidade de atendimento secundário e terciário, e também a despesa de bolso para o indivíduo, que é cerca de 50% -60%, um dos mais altos do mundo do mundo . Uma atribuição de 2,5% do PIB o reduziria para cerca de 35%.

Atualmente, 350 milhões de cidadãos não têm acesso a cuidados médicos básicos fornecidos por qualquer tipo de cobertura de saúde, de acordo com o Conselho Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse orçamento mal aborda o problema diretamente.

Os programas Anganwadi e Poshan 2.0 fornecem apoio nutricional para mais de oito crianças, uma crore grávida e crianças femininas e 20 adolescentes em distritos de aspiração. “Os padrões de custo desses programas de apoio nutricional serão aprimorados de acordo”, disse o ministro das Finanças Hon’ble. Isso certamente é bem -vindo, mas devemos reiterar que estamos executando esses programas há décadas e, no entanto, a anemia entre as mulheres e o atraso e o desperdício entre as crianças ainda são quase teimosos por vários anos. A menos que identifiquemos a causa dessa estagnação, a abordagem “mais” produzirá pouco dividendos. Além disso, como a tarefa exata não está clara, é difícil comentar mais sobre isso.

A decisão de aumentar os assentos médicos é problemática. O plano é adicionar 10.000 assentos este ano e subir até 75.000 assentos em cinco anos. Não está claro se o governo abrirá mais escolas de medicina ou permitir mais escolas de medicina particulares. Em segundo lugar, mais médicos não significam automaticamente melhor saúde pública. A menos que o governo planeje absorver um número substancial de médicos em saúde pública, e não existe tal indicação, isso só ajudará o setor privado a uma oferta constante de mão -de -obra barata. A pesquisa econômica apresentou esses dados sombrios: um novo graduado em medicina ganha cerca de ₹ 5 lakh por ano, e um médico sênior (nas cidades) ganha ₹ 12,5 lakh a ₹ 18,4 lakh por ano.

Além disso, com a cota doméstica desaparecida após o recente julgamento da Suprema Corte e a redução do trabalho do governo, os estudantes dos centros de treinamento de NEET de estados bem desenvolvidos obterão a maioria dos assentos nas universidades lançadas em estados menos desenvolvidos e será estabelecido nas cidades metropolitanas em vez de servir dentro. Portanto, não vejo nenhum bem público que flua deste anúncio.

A isenção de serviço para 36 medicamentos que salvam vidas são bem -vindos. Vemos esse padrão quase todos os anos. Cada nova molécula que entra no mercado é tão cara que está além do alcance da pessoa comum. É muito mais essencial do que todos os medicamentos essenciais listados por aqueles que estão disponíveis sem nenhum custo para pacientes em hospitais do governo, preços já acessíveis em todas as farmácias administradas pelo governo, com garantia de qualidade absoluta. A experiência pessoal com a qualidade dos medicamentos comprados em farmácias administrados pelo governo não é inspiradora. Qualquer pessoa, que entra em qualquer hospital do governo, com ou sem cartão de seguro, deve poder acessar cuidados médicos de qualidade.

Os centros de câncer de viveiro, que começam com 200 este ano e cobrem todos os distritos, eventualmente, serão uma medida cosmética, a menos que tenhamos uma detecção integral de câncer precoce, cirurgia rápida, radioterapia e programa de caemoterapia acessível para todos os índios. A maioria dos estados não possui programas completos. O tratamento privado do câncer é extremamente proibitivo. O apoio a bons hospitais de câncer de Omen, como o liderado pelo governo de Tamilnadu, teria incentivado outros estados a desenvolver esses hospitais modelo.

O turismo médico “em associação com o setor privado”, sem dúvida, trará boas moedas e ajudará o setor privado. Mas é muito importante para a saúde pública. Não sei por que a FM achou importante mencioná -lo em seu discurso. Algum tipo de direção política que ajudaria as principais instituições governamentais, como AIIMS, PGI ou RGGH, a atrair pacientes estrangeiros teriam sido bons. Mais importante, uma cessação separada no turismo médico e usando essa cessação para fortalecer os hospitais do governo teria sido lógica.