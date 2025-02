Orçamento da União 2025-26: Primeiro-ministro Narendra Modi Comentários sobre o orçamento apresentado por Nirmala Sitharaman em 1 de fevereiro de 2025

O primeiro -ministro Narendra Modi, no sábado (1º de fevereiro de 2025), disse que “esse orçamento encontra os sonhos de todos os índios, reflete as aspirações de 140 índios crore. É um orçamento do povo”.

O Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, apresentou o orçamento da União 2025-26 no Lok Sabha no segundo dia da sessão orçamentária do Parlamento.

Orçamento da União 2025 Atualizações ao vivo

Modi disse: “Os orçamentos geralmente se concentram em preencher o tesouro, (mas) esse orçamento visa preencher os bolsos das pessoas e aumentar a economia”.

“O alívio fiscal proporcionará grandes benefícios aos funcionários assalariados da classe média”, acrescentou.

“Esse orçamento é um multiplicador de força, aumentará o investimento, o consumo e o crescimento”, afirmou.

Ele #Vksitbharatbudget2025 Isso reflete o compromisso de nosso governo em cumprir as aspirações de 140 milhões de índios. https://t.co/sg67pqyzpm – Narendra Modi (@Narendramodi) 1 de fevereiro de 2025

Modi disse que os anúncios orçamentários para os agricultores revolucionarão o setor agrícola e a economia rural.

Citando as medidas orçamentárias para o setor manufatureiro, Modi disse que o objetivo é permitir que produtos indianos brilhem em todo o mundo.

As medidas de bem -estar para os trabalhadores de concertos destacam o compromisso do governo com a dignidade do trabalho, disse ele.