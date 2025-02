Orçamento da União 2025: A isenção do imposto de renda ajudará a aumentar o poder de compra das pessoas, diz Pemmasani Chandra Sekhar

Afirmando que o orçamento da União de 2025 reflete as verdadeiras aspirações do povo da Índia, o Ministro de Estado da União para o Desenvolvimento Rural e Comunicações Pemmasani Chandra Sekhar disse que a isenção do imposto de renda ₹ 12 lakh ajudará a aumentar a economia em um Ótima maneira de os contribuintes terão mais receita disponível para gastos.

“As pessoas estão felizes com a isenção do imposto de renda. Agora eles gastarão dinheiro na compra de produtos básicos, o que ajudará a gerar renda para o governo. Mais poder de compra e despesas ajudarão a aumentar as oportunidades de emprego ”, disse Chandra Sekhar O hindu Por Nova Délhi, enquanto se refere ao orçamento da União de 2025, apresentado em Lok Sabha pelo Ministro da União de Finnce, Nirmalasitharaman, no sábado.

Chandra Sekhar disse que mais poder de compra ajudaria a criar mais demanda por bens e serviços, aumentando assim a produção.

O Ministro da União disse que dar prioridade aos setores de indústrias e manufatura é a questão geral do orçamento do sindicato.

Os incentivos para os setores marítimos e de exportação aumentarão as exportações de bens e serviços e ajudarão a aumentar a reserva forex.

Referindo -se a Andhra Pradesh, Chandra Sekhar disse que o governo central havia ampliado a missão de Jal Jeevan até 2028, conforme solicitado pelo Estado.

O governo anterior do YSRCP falhou miseravelmente em usar esse esquema, apesar do fato de o governo do sindicato ter atribuído ₹ 14.000 milhões de rúpias para o estado, disse ele, observando que apenas ₹ 2.000 milhões de posse.

“Agora, o governo da NDA usará os fundos publicados sob esse esquema com prudência”, disse Chandra Sekhar e agradeceu ao primeiro -ministro Narendra Modi por estender a missão Jal Jal Jeevan em benefício de Andhra Pradesh.

O Ministro da União explicou que a atribuição de ₹ 1 lakh milhões de rúpias para o desenvolvimento urbano e o núcleo de ₹ 1,5 lakh para o desenvolvimento de infraestrutura beneficiarão pessoas em todo o país.