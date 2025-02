Orçamento da União 2025: Censo, NPR também é improvável em 2025, já que apenas ₹ 574 milhões de rúpias designadas

Se as propostas orçamentárias estiverem algo a acontecer, é improvável que o censo decadal também seja realizado em 2025 com uma escassa rúpias de ₹ 574,80 milhões designadas para o ano do orçamento apresentado no sábado (1 de fevereiro de 2025).

Uma reunião do Gabinete da União em 24 de dezembro de 2019 aprovou a proposta de fazer um censo indiano de 2021 a um custo de ₹ 8.754,23 milhões de rúpias e atualizar o Registro Nacional da População (NPR) para ₹ 3.941,35 milhões.

A fase de listagem da Câmara do Censo e o exercício para atualizar a NPR em todo o país de 1º de abril a 30 de setembro de 2020 foram agendados, mas foram adiados devido ao surto CoVID-19.

A operação do censo continua e o governo ainda não anunciou a nova programação.

O orçamento de 2025-26, apresentado pelo Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, atribuído no sábado ₹ 574,80 milhões de rúpias para o censo, pesquisas e estatísticas/registrador geral da Índia (RGI), uma redução significativa no orçamento de 2021-22 quando eles atribuídos ₹ 3.768 crore, e uma indicação do exercício decadal não pode ser realizada mesmo após esse atraso significativo.

A tarefa sob a cabeça foi de ₹ 572 milhões de rúpias em 2024-25.

Segundo as autoridades, é provável que todo o censo e o exercício de NPR custem ao governo mais de ₹ 12.000 milhões de rúpias. Este exercício, sempre que acontecer, será o primeiro censo digital que oferece aos cidadãos a oportunidade de se auto-estaduar.

A NPR tornou -se obrigatória para os cidadãos que desejam exercer o direito de preencher o formulário do censo por conta própria, em vez dos enumeradores do governo. Para isso, a Autoridade do Censo projetou um portal de auto -indumento que ainda não foi lançado.

Durante a auto -compensação, Aadhaar ou o número de celular serão obrigatórios.

O Gabinete do Registrador Geral e o Comissário do Censo haviam preparado cerca de três dúzias de perguntas a serem feitas aos cidadãos.

Essas perguntas incluem se uma família possui um telefone, conexão à Internet, celular ou smartphone, bicicleta, scooter ou motocicleta ou ciclomotor e se você tiver um carro, jipe ​​ou caminhão.

Os cidadãos também serão feitos perguntas como o cereal que consomem em casa, principal fonte de água potável, principal fonte de iluminação, acesso a latrina, tipo de latrina, produção de águas residuais, disponibilidade de instalações de banho, disponibilidade de cozinha e conexão de GLP /PNG, O combustível principal usado para cozinhar e disponibilidade de rádio, transistores e televisão.

Os cidadãos também serão questionados sobre o material predominante do assoalho, a parede e o teto da casa do censo, a condição da casa do censo, o número total de pessoas que normalmente residem em casa, se o chefe da casa é uma mulher, seja isso a cabeça. da casa pertence à casta programada ou à tribo programada, o número de salas exclusivamente em posse da casa e o número de casais ou casais que vivem em casa, entre outros.