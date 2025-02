Orçamento da União 2025: De onde vem o dinheiro?

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitaraman, no sábado (1 de fevereiro de 2025) apresentou o segundo orçamento do governo da União depois que a NDA obteve a terceira vitória consecutiva em 2024.

Empréstimos e outros passivos formam a maior parte de onde os fluxos de dinheiro desse orçamento para 24%, no ano passado, foi de 27%. Em segundo lugar, o imposto de renda de 22%(19%do ano anterior), seguido pela entrada do GST e outros impostos em 18%, além de 2024-25. O imposto das empresas também constitui uma parte significativa de 17%. Renda sem impostos, impostos especiais da União, Alfândega e Recebimentos de Capital Não Relativos é onde o governo obtém o restante de seu dinheiro orçamentário.

No orçamento, o governo aloca 22%(no ano passado, 21%) para a parte dos impostos e tarifas, seguida de pagamentos de juros em 20%. O próximo da lista são os esquemas do setor central, que conectam 16% do bolo. A Comissão de Finanças e outras transferências, o setor de defesa e os esquemas patrocinados centralmente obtêm cerca de 8% do dinheiro do governo. Outras despesas diversas ocupam 8%, enquanto os subsídios obtêm 6%. As pensões completam a despesa, reivindicando 4% do dinheiro do governo.